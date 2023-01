Toulouse. Génération.s tourné vers 2026 avec Pierre Cohen

L’ancien maire de la Ville rose, Pierre Cohen, ainsi qu’Isabelle Hardy, sont membres de l’association Toulouse unie dont l’objectif est de préparer les élections municipales de 2026.

L’ancien maire de la Ville rose, Pierre Cohen, ainsi qu’Isabelle Hardy, sont membres d’une association pour préparer les élections municipales à Toulouse en 2026. ©Bernard Aiach

En coulisses, les prochaines élections municipales se préparent déjà. Une association a été créée le 12 décembre dernier dans le but de préparer l’échéance de 2026. Il s’agit de l’association Toulouse unie. Dans son organigramme, figurent plusieurs membres du mouvement Génération.s fondé par Benoît Hamon en 2017, comme le fait savoir Médiacités.

Ainsi, la vice-présidente du conseil départemental de la Haute-Garonne, Isabelle Hardy, occupe la fonction de présidente de la nouvelle association. Pour sa part, l’ancien maire de la Ville rose, Pierre Cohen, est trésorier. Ce dernier a brigué le mandat de maire en 2020, mais il n’a reçu que 5,6% des suffrages.

Aussi, Toulouse unie compte deux vice-présidents membres de Génération.s. Il s’agit d’Alice Assier, candidates aux législatives dans la 10e circonscription de la Haute-Garonne, et Thibaut Cazal, coordinateur des jeunes du mouvement dans le département. Par ailleurs, l’avocate Marine Combes, colistière de Pierre Cohen en 2020, est secrétaire de la nouvelle association.

Objectif : élections municipales de Toulouse en 2026

Comme le fait remarquer le site d’investigation : même s’il s’agit que d’une association, et pas d’un parti politique, l’objectif est clairement celui de préparer les élections de 2026.

Toulouse unie a pour ambition de « construire une offre dans le cadre du débat des municipales de 2026 avec pour objectif une candidature unique de la gauche et des écologistes ». Et pour y parvenir, l’association à l’intention de « construire une opposition à la majorité municipale avec (ses) partenaires » et « construire un réseau de militants et d’acteurs citoyens engagés ».