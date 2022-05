Économie: trois prix Nobel à Toulouse pour le sommet Sauver le bien commun

Ces mercredi 18 et jeudi 19 mai, la deuxième édition du sommet Sauver le bien commun s’installe à l’université Toulouse 1 Capitole en présence des prix Nobel d’économie Jean Tirole Peter Diamond et Michaël Kremer. Parmi les sujets abordés : le défi climatique, le retour de l’inflation, la révolution des transports ou encore le bouleversement économique et le développement de l’intelligence artificielle.

Université Toulouse 1 Capitole © Didier Descouens / Wikimedia Commons – CC BY-SA 4.0

Climat, inflation, numérique, transport… Les sujets de débat seront nombreux à l’occasion du sommet Sauver le bien commun, qui s’ouvre ce mercredi 18 mai à l’université de Toulouse 1 Capitole. Une trentaine d’experts nationaux et internationaux vont se réunir pendant deux jours pour réfléchir et trouver des solutions aux grands défis de société.

Parmi eux, trois prix Nobel d’économie. A commencer par le Toulousain Jean Tirole. Considéré comme l’un des économistes contemporains les plus influents, il a obtenu son prix « pour son analyse du pouvoir du marché et de la régulation ». Son travail porte sur l’économie industrielle et le système bancaire, ainsi que sur les liens entre l’économie et la psychologie. En outre, il est également cofondateur de Toulouse School of Economics et membre depuis 1999 du Conseil d’analyse économique. À ce poste, il rédige et publie plusieurs rapports sur ses recherches. Par ailleurs, il enseigne dans plusieurs établissements d’enseignements supérieurs à travers le monde.

Trois prix Nobel à Toulouse

Les deux autres prix Nobel invités pour l’occasion sont Peter Diamond et Michaël Kremer, deux économistes américains. Le premier a été récompensé pour ses recherches sur « l’analyse des marchés avec désaccords de recherche ». En ce qui concerne Michaël Kremer, lui et son équipe ont obtenu leur Prix Nobel en 2019. Leur travail portait sur « la lutte contre la pauvreté ». Ses recherches personnelles portent sur plusieurs mécanismes d’incitation aux vaccins pour encourager la prise dans les pays en développement.

L’événement accueillera aussi plusieurs élus, dont le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, et Carole Delga, présidente du conseil régional d’Occitanie. Christian Gollier, économiste et directeur général de Toulouse School of Economics (TSE), sera présent en tant qu’expert des sujets sur les défis climatiques.

Caroline Roda