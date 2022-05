Disparition. La police recherche un mineur entre Toulouse et Montauban

La police lance un avis de recherche concernant un jeune homme de 17 ans qui pourrait être à Toulouse ou à Montauban. Il n’a plus donné de nouvelles depuis le 26 avril.

La Police nationale lance un avis de recherche pour un jeune de 17 ans. Younes Dahan, 17 ans, n’a plus donné de nouvelles depuis le 26 avril.Crédit visuel : Police nationale / twitter @PoliceNat59

La disparition est considérée comme « inquiétante ». La Police nationale lance un avis de recherche d’un jeune homme de 17 ans. Younes Dahan n’a plus donné de nouvelles depuis le 26 avril. Il est en fugue depuis le 15 avril à Montauban, en Tarn-et-Garonne.

🚨[#AvisDeRecherche]🚨 #DisparitionInquiétante de Younes DAHAN, 17 ans, 1m80, susceptible de se trouver à Montauban (82) ou Toulouse (31).

Si vous avez des informations, contactez les policiers de #GrandeSynthe (59) au 0328697100 (HB) ou au 0328235050 (24h/24) pic.twitter.com/rLIXCtRv7E — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) May 3, 2022

Dans l’avis de recherche, la Police nationale indique que ce garçon a les cheveux brun et noir, coupés court sur les côtés, des yeux marron et une corpulence considérée comme normale pour une hauteur d’1,80 mètre. Il peut être distingué par un petit grain de beauté sous l’œil gauche et une petite cicatrice au niveau de l’arcade sourcilière gauche.

Lors de sa disparition, Younes Dahan portait un survêtement blanc. Les services de police estiment qu’il pourrait se trouver à Montauban ou bien du côté de Toulouse en Haute-Garonne.

Informations pratiques : Si vous disposez d’une information concernant cette disparition, il faut contacter le commissariat de police de Grande Synthe (Nord) au 03 28 69 71 00 ou 03 28 23 50 50.