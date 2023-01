Dimitri Delibes devrait prolonger au Stade Toulousain

En fin de contrat avec le Stade Toulousain, Dimitri Delibes serait bien partie pour prolonger son engagement avec les Rouge et Noir pour quelques années de plus.

Photo d’illustration. Dimitri Delibes en conférence de presse d’avant le match. Crédit photo : Stade Toulousain – Youtube – capture d’écrant

Dans le plan Trajectoire 2027 mis en place par la direction des Rouge et Noir, l’axe numéro un consiste à consolider les cadres. Et parmi les joueurs que le Stade Toulousain ne souhaite surtout pas perdre, il y a Dimitri Delibes.

Ce dernier est en fin de contrat. Il sera libre dans quelques mois, ce qui n’a pas échappé aux adversaires de Toulouse en Top 14. Des clubs de la première partie du classement seraient intéressés par le joueur.

Cependant, le Stade Toulousain serait bien décidé à conserver Dimitri Delibes dans son effectif professionnel, selon L’Équipe. Le quotidien sportif indique que le club de la Ville rose y travaille « depuis de nombreuses semaines » et « va y parvenir », « c’est désormais une certitude ». Un contrat de trois ans serait évoqué.

Dimitri Delibes au Stade Toulousain depuis quatre ans

Natif de Toulouse, Dimitri Delibes s’est formé au Blagnac Rugby, où il jouait depuis ses six ans. Il fait ses débuts en Fédéral 1 durant la saison 2017-2018. Le joueur rejoint ensuite le centre de formation des Rouge et Noir en 2018, ce qui lui permet de se lancer au plus haut niveau. Il dispute son premier match avec les professionnels contre le Stade Français en 2020. Depuis, il est parvenu à se faire une place de titulaire dans le XI de départ.

Âge aujourd’hui de 23 ans, Dimitri Delibes est capable d’évoluer aussi bien au centre qu’à l’aile. Sa polyvalence en fait un atout pour le club. Depuis le début de la saison, il a disputé 14 matchs avec le club, dont onze comme titulaire.