Quand les concerts électro pourront-ils reprendre à Toulouse ?

Les concerts de musique électro sont suspendus à Toulouse depuis octobre 2021. La situation pourrait évoluer après la rentrée scolaire. Crédit photo pxfuel CC

Depuis huit mois, les concerts de musique électro en plein air sont suspendus à Toulouse. Les “open air” peuvent rassembler plusieurs milliers de fêtards. Mais la municipalité de la Ville rose a mis un coup d’arrêt à ce phénomène en octobre 2021. Et depuis, peu de choses ont bougé, comme le racontent nos confrères de La Dépêche du Midi.

L’interdiction fait suite à des plaintes de collectifs de riverains. La municipalité en a notamment reçu à Pech David, au port de l’Embouchure et la Grande Plaine. Plusieurs concerts se déroulaient dans ces zones durant et après la saison estivale.

« Cet été, à Toulouse, il y a aura les festivals classiques, mais pas de grands rassemblements technos en extérieur », indique le conseiller municipal en charge de l’événementiel, Jonnhy Dunal, à La Dépêche du Midi.

Une charte pour réguler les concerts électro en extérieur à Toulouse

La situation ne devrait pas évoluer avant la rentrée scolaire. En effet, ce n’est qu’au mois de septembre qu’une charte sera établie pour réguler ces concerts afin d’éviter leur multiplication. La municipalité souhaite éviter la récurrence des concerts. C’est ce qui est à l’origine du mécontentement des riverains.

« La tenue de ces concerts sur ces sites est accompagnée de mesures strictes : un taux de décibels limité à 90, le respect des horaires de fermeture (23 heures en semaine et minuit le week-end) et le nettoyage du site après le spectacle. Or ces points ne sont souvent pas pris en compte, d’où ces débordements et cette suspension », selon l’élu.

De leur côté, les organisateurs se disent ouverts au dialogue et espèrent trouver une solution qui leur convient autant qu’aux riverains.