Deux joueurs du TFC dans l’équipe type de la 2e journée de Ligue 1

Après la victoire des Violets contre Troyes, deux joueurs du TFC figurent dans l’équipe type à l’issue de la deuxième journée de Ligue 1. © pixabay

Les supporters du Téfécé ont passé un bon week-end. Le club haut-garonnais s’est imposé contre Troyes sur un score de 0 à 3 dimanche 14 août. Un résultat qui lui permet de rafler trois points après le match nul, mais encourageant, contre Nice le week-end précédent.

Et les supporters ont de quoi garder le sourire en ce début de semaine. En effet, deux joueurs du TFC font partie de l’équipe type publiée par le quotidien L’Équipe à l’issue de la deuxième journée de Ligue 1, lundi 15 août. Il s’agit de Rasmus Nicolaisen et Zakaria Aboukhlal.

Se lever, préparer son petit-déjeuner 🥐☕️, ouvrir @lequipe et découvrir deux Violets dans 𝗹'𝗲́𝗾𝘂𝗶𝗽𝗲-𝘁𝘆𝗽𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗲𝗺𝗮𝗶𝗻𝗲 🤩



Rasmus, intraitable dans les duels 💪@ZAboukhlal, décisif sur les deux premiers buts 🎯



Bien joué les Violets 💪😈 pic.twitter.com/exZZvBnbFM — Toulouse FC (@ToulouseFC) August 15, 2022

Une magnifique interception de Rasmus Nicolaisen

Le défenseur danois Rasmus Nicolaisen a remporté dix de ses treize duels durant le match contre Troyes. En plus d’avoir récupéré sept ballons. Il est notamment l’auteur d’une spectaculaire interception à la 24e minute. À ce moment, Mama Baldé remonte en solo plus de la moitié du terrain en direction de Maxime Dupé. Le Troyen échappe à Anthony Rouault, mais se fait reprendre in extremis par Rasmus Nicolaisen.

𝑲𝒂𝒊𝒔𝒆𝒓 𝑹𝒂𝒔𝒎𝒖𝒔 !



Un mot ou un emoji pour qualifier le match de notre défenseur danois, élu par vos soins #VioletDuMatch @Craftsportsfr 😈#ESTACTFC pic.twitter.com/mTKUrkUbhv — Toulouse FC (@ToulouseFC) August 16, 2022

Une nouvelle recrue du TFC dans l’équipe type

Zakaria Aboukhlal, nouvel attaquant du TFC. Crédit photo : twitter @toulousefc

De son côté, l’international marocain Zakaria Aboukhlal est l’auteur d’une passe décisive, cinq ballons touchés dans la surface adverse, et cinq ballons récupérés à Troyes. L’ouverture du score par Yassar Larouci aidé de Brecht Dejaegere fait suite à un centre de la toute nouvelle recrue du TFC.

Pour rappel, un autre joueur du Téfécé figurait dans la première équipe type de cette saison de Ligue 1 à l’issue de la première journée. Il s’agit de Branco van den Boomen. Le Néerlandais était notamment l’auteur d’une passe décisive.