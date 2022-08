Des parcs et jardins de Toulouse fermés à cause des orages

Plusieurs parcs et jardins de Toulouse vont fermer face à la vigilance jaune aux orages. Des « rafales de vent supérieures à 60 km/h » sont effectivement à prévoir.

Des parcs et jardins de Toulouse ferment à cause des orages cet après-midi (illustration). Crédit : Mathias Krumbholz CC BY-SA 3.0

Plusieurs espaces verts de Toulouse vont fermer cet après-midi. En cause : « une alerte météo prévoyant des rafales de vent supérieures à 60 km/h ». Météo France a effectivement placé le département de la Haute-Garonne en vigilance jaune aux orages ce jeudi 25 août 2022 à partir de 12h. À Toulouse, les perturbations orageuses devraient débuter dans l’après-midi. Elles seront accompagnées de rafales de vents pouvant atteindre 60 km/h.

🟡⛈️Dès ce soir : averses orageuses sur la moitié ouest de l’hexagone où les températures perdront 4 à 7 degrés.

⚠️En soirée, les orages peuvent être forts sur l'ouest des Pyrénées. Le vent d'ouest souffle en rafales atteignant les 80 km/h sur le sud du littoral aquitain. pic.twitter.com/hmyysHM1H4 — Météo-France (@meteofrance) August 24, 2022

Dans la soirée, il faudra en plus s’attendre à de la pluie dans la Ville rose. « Des averses parfois orageuses s’étendent des Pyrénées-Orientales en remontant vers la région toulousaine, le long de la vallée de la Garonne », indique Météo France dans son dernier bulletin. La vigilance prendra fin vers minuit. Mais face à cela, la mairie de Toulouse a décidé de fermer « les parcs et jardins considérés à risques » dès 14h ce jeudi. Ils ne seront donc plus accessibles au public l’après-midi.

En raison d'une alerte météo prévoyant des rafales de vent supérieures à 60 km/h, des #parcs et #jardins de #Toulouse seront fermés ce jeudi 25 août à partir de 14h. Liste des espaces verts concernés 👉🏼 https://t.co/c4LxCgGUNN pic.twitter.com/q16uKNMA2H — Toulouse Alertes (@ToulouseAlertes) August 25, 2022

Quels parcs et jardins de Toulouse sont concernés par une fermeture ?

Les espaces verts de la Ville rose, fermés en cas d’alertes météo prévoyant des rafales de vent supérieures à 60 km/h, sont au nombre de 17. Voici leur liste :