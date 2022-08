Dernier week-end de Toulouse plages à la prairie des Filtres

Les animations de Toulouse plages proposées à la prairie de Filtres prennent fin dimanche 28 août. Voici le programme du week-end.

Les animations de Toulouse plages proposées à la prairie de Filtres prennent fin dimanche 28 août. Crédit photo : CC pxhere

Les vacances d’été touchent à leur fin et la rentrée scolaire approche à grands pas. Il reste encore un week-end, celui du samedi 27 et dimanche 28 août, pour profiter de Toulouse plages à la prairie des Filtres. Durant les mois de juillet et août, la Mairie de la Ville rose a proposé une série d’animations et d’activités sportives.

Étant donné que Toulouse est labélisée “Terre de jeux” en vue des Jeux olympiques de 2024, « on peut tester de nombreuses disciplines olympiques sur place (beach-volley, badminton, aviron), un rocher d’escalade de 8 mètres de haut (accessible dès six ans, en toute sécurité) vient compléter les animations », fait savoir la municipalité sur son site.

Plusieurs espaces sont proposés sur la prairie des Filtres à l’occasion de Toulouse plages. Les vacanciers trouveront des activités sportives sur sable comme le beach-tennis, le beach-volley ou le beach-soccer. Mais aussi des activités sur herbe telles que le volley-ball et le badminton. Ou encore des activités de bien-être comme la gym et le yoga. Sans oublier des espaces pour les enfants.

Le programme de Toulouse plages à la prairie des Filtres

Samedi 27 août

9h30 – 20h Cours gym

10h – 21h Ludoplage

10h – 16h Initiation et démonstrations de judo, Toulouse Judo

11h – 12h Gym Suédoise, Swedish Fit Toulouse

15h – 20h Kayak Canoe, Kayak Toulousain

15h – 21h Initiation échecs, Club d’Echecs International de Toulouse

15h15 – 20h15 Aviron, Aviron Toulouse

16h – 20h Airbadminton, Ligue Occitanie de badminton

17h – 20h Tournoi beach-volley, Spacer’s Toulouse Volleyball

18h – 20h Tournoi Toulouse plages Beach-volley

18h – 20h Tournoi Toulouse plages Tennis de table

Dimanche 28 août

9h30 – 20h Cours gym

10h – 16h Initiation et démonstrations judo, Toulouse Judo

10h – 21h Ludoplage

10h – 0/11h30 Yoga, Yogaventure

15h – 20h Kayak Canoe, Kayak Toulousai

15h – 21h Initiation échecs, Club d’Echecs International de Toulouse

15h15 – 20h15 Aviron, Aviron Toulousain

16h – 20h Airbadminton, Ligue Occitanie de badminton

17h – 20h Tournoi beach-volley, Spacer’s Toulouse Volleyball

18h – 20h Tournoi Toulouse plages Beach-tennis

18h – 20h Tournoi Toulouse plages Volley

18h – 21h Danses latines, Cuba Libre