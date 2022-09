Dernier jour pour profiter de la grande roue de Toulouse Plages

Si Toulouse Plages s’en est allé de la Prairie des Filtres, l’événement s’est prolongé au port Viguerie et à sa grande roue. Ce samedi 10 septembre 2022, c’est le dernier jour pour profiter de l’attraction qui surplombe la Ville rose, mais aussi de sa guinguette.

La grande roue de Toulouse, en bord de Garonne. Crédit photo : waltermera182 (Wikimedia commons) / CC BY.

L’été est déjà terminé, et avec lui les activités organisées par la Mairie à la Prairie des Filtres, arrêtées le 28 août. L’édition 2022 de Toulouse Plages a tout de même eu le droit à un petit supplément : du côté du port Viguerie, la grande roue et la guinguette accueillent encore le public jusqu’au samedi 10 septembre.

Prenez de la hauteur pour contempler #Toulouse ! La grande roue 🎡 de #ToulousePlages ⛱️ tourne jusqu'au 10 septembre 👉🏼 https://t.co/UiB2Pf8gon pic.twitter.com/8TLc6mVKvi — Mairie de Toulouse (@Toulouse) August 29, 2022 De jour, de nuit, ou au coucher du soleil, autant de panoramas différents de la Ville rose sont à découvrir.

La grande roue, une vue sur Toulouse à 45 mètres de hauteur

Installée au lendemain de la fête nationale du 14 juillet sur les bords de la Garonne, cette grande roue, c’est l’attraction phare de Toulouse Plages. Haute de 45 mètres, elle surplombe la Ville rose et offre un point de vue imprenable. Elle est ouverte de 11h à 1h du matin, au tarif de 5€.

À ses pieds, la guinguette Racine propose une « terrasse ombragée, des grandes tables d’hôtes ou des petits salons bas au bord de l’eau ». Elle est ouverte de midi à minuit, et fermera également après ce samedi 10 septembre.

Une fois que la guinguette et le grande roue auront fermées, il ne restera plus qu’une seule activité de Toulouse Plages 2022. Jusqu’au 12 octobre, il sera encore possible d’embarquer, au port, sur des caboteurs. Une balade d’une à deux heures sur la Garonne, pour découvrir la ville et ses monuments: l’Hôtel Dieu, le Dôme de la Grave, ou encore la Prairie des Filtres…