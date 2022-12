Le dernier album de Bigflo et Oli “Les autres c’est nous” est disque de platine

Les rappeurs Bigflo et Oli viennent d’obtenir leur quatrième disque de platine avec leur quatrième album “Les autres c’est nous“. Une nouvelle réussite après le succès du Rose Festival.

Bigflo et Oli seront à l’affiche du Zénith de Toulouse pour deux concerts en avril (CC BY-SA Selbymay / Wikimedia)

En voilà une bonne nouvelle pour les deux rappeurs. Bigflo et Oli viennent d’obtenir un disque de platine pour leur quatrième album “Les autres c’est nous“. Ils l’ont annoncé sur les réseaux sociaux ce lundi 5 décembre. Pour rappel, les frères toulousains ont sorti cet album en juin après une pause médiatique d’un an et demi.

Ils avaient en effet besoin de prendre du temps pour eux, comme ils le précisaient sur leurs réseaux sociaux. Leur retour était donc attendu de pied ferme par leurs fans. Le succès de leur dernier album en témoigne. Il avait franchi la barre des 25 000 ventes en trois jours.

Le duo remercie ses fans pour ce disque de platine

Sur les réseaux sociaux, Bigflo et Oli n’ont pas manqué de remercier leurs fans. « Merci à tous de nous suivre et de grandir avec nous depuis toutes ces années ! Au-delà des chiffres, votre soutien est notre plus grande fierté ! », assurent les deux Toulousains.

Ils ajoutent : « On ne veut pas banaliser ce genre de chose, ça paraissait tellement impossible il y a encore pas si longtemps ! On espère que “Les autres c’est nous” vous suivra encore ». Dans le cadre de sa tournée, le duo sera d’ailleurs à l’affiche du Zénith de Toulouse pour deux concerts en avril.

Les succès s’enchaînent pour les rappeurs Bigflo et Oli

Tout réussi ces derniers temps aux deux Toulousains. Leur premier festival, organisé au MEETT de Toulouse, a été une réussite. Le Rose Festival, c’est son nom, s’est effectivement tenu à guichets fermés. Au total, 50 000 billets ont été vendus.

De nombreux autres projets attendent les frères rappeurs. Bigflo et Oli vont effectivement rejoindre le jury de The Voice en 2023. Ils seront ainsi aux côtés de Zazie, Vianney et Amel Bent lors de la saison prochaine du télé-crochet musical de TF1. La date de diffusion n’est pas encore connue pour le moment.