Défi fou : deux jeunes vont rallier Toulouse à Paris en VélÔToulouse

Alban Lion et Grégoire Prost, jeunes étudiants, vont rallier Toulouse à Paris en VélÔToulouse et en 10 jours au mois de février prochain. Un défi fou pour « repousser leurs limites », mais aussi « sensibiliser aux enjeux écologiques ».

Ils vont mettre 10 jours à faire Toulouse-Paris en vélo © Gala Jacquin

« Paris en vélo ça fait loin, allez-y plutôt en TGV ». Voilà ce qu’on peut lire sur le garde-boue de certains vélos mis à disposition par VélÔToulouse. Mais Alban Lion et Grégoire Prost, habitués de ce système de vélos en libre-service, ne sont pas du tout de cet avis. Ces deux jeunes étudiants toulousains se sont ainsi donnés pour défi de faire Toulouse-Paris en… VélÔToulouse.

« Nous sommes entrés en contact avec JCDecaux, qui est très motivé pour nous soutenir lors de cette aventure et qui nous débloquera deux vélos pour y parvenir », indiquent Alban, étudiant en Master 1 en double diplôme à l’INSA Toulouse et à la Toulouse School of Management, et Grégoire, étudiant en alternance en Master 1.

Ils ont pour objectif de rallier Toulouse à Paris en dix jours

Amateurs de sport et notamment de vélo, les deux jeunes toulousains espèrent rallier la capitale en dix jours. Ils partiront ainsi de la Ville rose le 17 février et devraient arriver à Paris le 27 février 2023. Il reste donc encore plusieurs mois avant le début de leur périple. Mais les étudiants ont d’ores et déjà pensé à tout.

Effectivement, Alban et Grégoire ont défini leur trajet et déterminé où ils dormiront. « Pour ce qui est du logement, nous allons essayer de faire la moitié du périple sous tente et l’autre à l’hôtel pour pouvoir recharger le matériel de vidéo. Pour la nourriture, nous achèterons au jour le jour afin de pas être trop chargés », précisent-ils.

Un défi fou pour « sensibiliser aux enjeux écologiques »

Avec ce défi fou, les jeunes toulousains ont plusieurs objectifs, notamment celui de « repousser leurs limites et sortir de leur zone de confort ». « Nous aimons le vélo et utilisons ce moyen de transport assez régulièrement. Mais couvrir une telle distance, il s’agit d’une première pour nous ! », soulignent-ils.

Alban et Grégoire veulent aussi « transmettre leur passion » et « sensibiliser la population aux enjeux écologiques ». « Cette aventure n’est pas juste un défi sportif. Si on arrive à faire Toulouse-Paris en VélÔToulouse, cela montre aux gens qu’ils peuvent prendre VélôToulouse au quotidien pour les petits trajets de moins de 30 minutes en ville au lieu de se déplacer avec leur voiture », expliquent-ils.

Les Toulousains vont partager leur aventure en VélÔToulouse

Alban et Grégoire comptent d’ailleurs créer une cagnotte au kilomètre lors de leur défi. « L’objectif serait que les personnes qui nous suivent puissent “sponsoriser” 1 ou plus des 750 km du périple », envisagent les deux étudiants. Les dons récoltés seraient ensuite reversés à une association environnementale.

Pour le moment, les Toulousains préparent leur aventure. Ils vont s’entraîner et aussi suivre des cours de réparation de vélos. Ils ne sont effectivement pas à l’abri d’une crevaison. Lorsqu’ils enfourcheront leur vélo direction la capitale, les étudiants ne manqueront pas de partager leur aventure sur les réseaux sociaux, notamment TikTok et Instagram. Il sera ainsi possible de suivre leur périple.