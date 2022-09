Décès de la reine Élizabeth II : sa dernière visite à Toulouse

La reine Élizabeth II, dont le décès vient d’être annoncé, s’était rendue à Toulouse en avril 2004. Retour sur sa visite dans la Ville rose.

Élizabeth II, dont le décès vient de survenir, s’était rendue à Toulouse en 2004 CC BY 2.0 The Co-operative

Vous n’entendrez plus résonner le “God Save The Queen”. La reine du Royaume-Uni est décédée à l’âge de 96 ans ce jeudi 8 septembre 2022. Élizabeth II régnait depuis plus de 70 ans. Elle était le monarque en exercice le plus âgé du monde. En tout, la souveraine aura connu 15 premiers ministres et visité plus d’une centaine de pays en tant que reine.

Elle a réalisé son tout dernier voyage officiel à Malte en 2015. Mais avant cela, la reine était venue à plusieurs reprises en France et avait notamment fait un passage par Toulouse. Élizabeth II s’était en effet rendue dans la Ville rose le 7 avril 2004.

Bain de foule pour Élizabeth II à Toulouse

Toulouse avait déroulé le tapis rouge pour accueillir la reine. De son côté, la souveraine avait rendu hommage à la ville. Elle arborait effectivement une robe et un chapeau de couleur mauve. Un joli clin d’œil à un symbole de Toulouse : la violette.

#royal #flashback April 7, 2004 – Queen Elizabeth II is offered a dish by a chef and received flowers during a walkabout in Toulouse, France pic.twitter.com/ed76FWQTu7 — Mace (@RoyaleVision) April 7, 2018

Aux côtés de Philippe Douste-Blazy, encore maire de la Ville au début du mois d’avril 2004, Élizabeth II avait notamment visité l’église des Jacobins, puis, avant de rejoindre l’Hôtel de Ville, s’était rendue place du Capitole pour un bain de foule de dix minutes au plus grand plaisir des Toulousains émerveillés par Sa Majesté la reine.

Élizabeth II avait visité l’usine Airbus

L’après-midi, Élizabeth II était allée dans l’usine du constructeur aéronautique Airbus où elle avait baptisé un A340-600, nommé “Queen of the Skies” (La Reine des Cieux), et donné un discours en français et ce, presque sans accent. De son côté, le prince Philip, le mari de la souveraine, avait fait un passage dans l’Aveyron dans la matinée avant de rejoindre Toulouse.

Le couple royal s’était ensuite envolé pour Londres depuis l’aéroport toulousain. Ce passage dans la Ville rose marquait la fin de la visite royale en France. La reine et le prince étaient en effet restés trois jours sur le territoire en avril 2004.