Dans un Stadium complet, le TFC attend le PSG sans trembler

Le TFC, champion de la Ligue 2, reçoit le PSG, champion de la Ligue 1, dans un Stadium complet mercredi 31 août à 21 heures.

Les joueurs du TFC sur le terrain. Crédit photo : Toulouse Football Club

Le TFC, qui a survolé le championnat de Ligue 2 la saison dernière, reçoit le PSG, vainqueur de Ligue 1 qui rêve de s’offrir une Ligue des champions, dans un Stadium complet mercredi 31 août à 21 heures.

Mais dans ce duel de champions, il y a un fossé entre les deux clubs. Alors que Toulouse compte un budget de 40 millions d’euros, les Parisiens s’appuyant sur quelque 700 millions d’euros. La rencontre semble donc déséquilibrée sur le papier, « et sur le terrain aussi », note Philippe Montanier, l’entraîneur des Violets, durant la conférence de presse d’avant match. « Heureusement, avec un tel budget ».

« Jouer notre chance à fond », Philippe Montanier

Pour le coach du club de l’île du Ramier, « le but sera d’être le plus unis dans toutes les phases de jeu, que ce soit défensif ou offensif, de jouer notre chance à fond et de profiter aussi, même si c’est un adversaire de très très haut niveau, de profiter de ces matches pour se donner à fond devant notre public. C’est intéressant pour nous de côtoyer des équipes qui sont sur le toit de l’Europe. C’est un vrai challenge pour nous. »

« Le rapport de forces est forcément déséquilibré », a encore déclaré l’entraîneur. « Ce sont souvent les équipes en supériorité qui dominent le jeu. Lorsque nous aurons la possession du ballon, ce sera important de bien l’utiliser, être ensemble et bien coordonner nos mouvements. C’est une équipe qui est très habile dans le pressing. »

Les Parisiens, qui se sont fait accrocher par Monaco lors de la quatrième journée de Ligue 1, devront donc se méfier des Violets qui n’ont rien à perdre, comme le note L’Équipe.

Voici le groupe retenu pour le match TFC – PSG

Gardiens : Maxime Dupé, Kjetil Haug

Défenseurs : Logan Costa, Mikkel Desler, Moussa Diarra, Kévin Keben, Rasmus Nicolaisen, Anthony Rouault, Issiaga Sylla, Oliver Zanden

Milieux : Farès Chaibi, Brecht Dejaegere, Denis Genreau, Steve Mvoué, Stijn Spierings, Branco van den Boomen

Attaquants : Zakaria Aboukhlal, Yanis Begraoui, Thijs Dallinga, Ado Onaiwu, Rafael Ratão