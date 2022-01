Le Crédit Municipal et l’UDAF 31 ensemble pour le microcrédit

Le 11 janvier dernier, le crédit municipal de Toulouse et l’UDAF 31 ont signé une convention de partenariat afin de collaborer dans la distribution du microcrédit personnel accompagné à destination des familles en difficulté financière.

Parce que chacun a le droit d’emprunter, le Crédit Municipal s’entoure ainsi de nouveaux partenaires pour proposer au plus grand nombre, notamment ceux qui peuvent se sentir exclus du système bancaire traditionnel, cet outil destiné à faciliter l’insertion sociale et professionnelle.

Zoom sur le Microcrédit Personnel Accompagné (MCPA)

Ce prêt peut aller jusqu’à 5 000 € et peut financer des projets personnels tels que : l’accès au logement, la santé, l’éducation et la formation, l’emploi et la mobilité, l’équipement ménager ou tout autre projet de cohésion familiale et sociale. Le microcrédit permet de bénéficier d’un accompagnement personnalisé qui sera assuré par le travailleur social de l’UDAF31.

Source : Communiqué de presse