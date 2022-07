Le couvent des Jacobins effectue un nouveau voyage dans le temps

À Toulouse, le couvent des Jacobins lance la deuxième édition de son « Voyage dans le temps ». Le week-end des 9 et 10 juillet 2022, des saynètes interprétées par des comédiens raconteront des évènements qui se sont déroulés dans ce lieu chargé d’histoire.

Vingt et un comédiens en costumes d’époque raconteront des anecdotes. Crédit photo : ©Alexandre Ollier

Il accueille des comédiens pour conter les histoires dont il a été le théâtre. Le couvent des Jacobins, monument emblématique de la Ville rose, lance sa deuxième édition du « Voyage dans le temps ». Ces samedi 9 et dimanche 10 juillet 2022, il invite le public à découvrir le lieu mais surtout les anecdotes qui s’y sont déroulées.

Le couvent des Jacobins, témoin de 800 ans d’histoire

Il faut dire que l’histoire du couvent des Jacobins se mêle à celle de Toulouse. Il fut couvent, université, caserne militaire, marché, studio… Monument aux nombreuses vies, il est le témoin de plus de 800 ans d’histoire, et a vu défiler nombre de personnages.

Ces personnages et ces histoires seront interprétés ce week-end par vingt et un comédiens. Ils les raconteront de manière théâtralisée, en costume d’époque, et « avec un humour désopilant » selon la promesse du couvent des Jacobins.

Neuf saynètes ont en tout été imaginées pour cette édition 2022, en collaboration avec l’Association pour l’histoire vivante. Elles se dérouleront tout le week-end, en continu. Les petites pièces iront ainsi de l’Inquisition (XIVe siècle) aux années 30.

« Inquisiteur prêchant la foule, Louis XIV enterrant sa vie de garçon,

conservateur du Louvre veillant sur la Joconde, militaires sous

l’empire, femme en crinoline et son mari en haut de forme : de

rencontres en rencontres, les fantômes du passé s’éveilleront

pour rallumer la flamme des souvenirs oubliés… », annonce le couvent des Jacobins.

Tarif : animation comprise dans le billet d’entrée au cloître du Couvent des Jacobins sans supplément. Billet d’entrée : 5 € / 3 € / gratuit étudiants et -18 ans.