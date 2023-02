Le Couvent des Jacobins propose des animations pendant les vacances à Toulouse

Pendant les vacances, le Couvent des Jacobins de Toulouse propose des activités en lien avec le Moyen-Âge.

Le Couvent des Jacobins. Crédit photo : Frédéric Neupont / CC BY-SA 4.0.

Le Couvent des Jacobins propose des activités pour tous les âges pendant les vacances de février. Du 18 février au 5 mars 2023, ce haut-lieu touristique de la Ville rose propose des visites et animations autour du Moyen-Âge et de l’histoire du lieu. Pour les visites en famille, profitez de “la vie aux Jacobins au Moyen-Âge” ou “la balade des petits monstres”. La première est une visite au cœur des magnifiques illustrations de l’exposition pour découvrir la vie quotidienne au Moyen-Âge dans le Couvent. La deuxième fait découvrir les animaux et créatures fantastiques du Moyen-Âge.

Des animations autour de la table et des manuscrits au Couvent des Jacobins

En plus des visites à thème, le Couvent propose trois animations: les bâtisseurs, la table et les manuscrits, toujours en lien avec le Moyen-Âge. Comment les frères copistes du Couvent des Jacobins fabriquaient les somptueux manuscrits de leur bibliothèque au Moyen Âge ? Parchemin, calames et enluminures n’auront plus de secrets pour vous ! Une animation ouverte à tous et sans réservation.

Voilà de quoi occuper les petits et les grands durant les vacances de février alors que la neige n’est pas tombée en abondance et empêche les stations de fonctionner à plein régime. Il faut compter jusqu’à 7 euros pour certaines animations mais d’autres sont gratuites.

Si vous n’êtes pas amoureux du Moyen-Âge, d’autres expositions et animations sont organisées à Toulouse comme “Feux, mégafeux” au Quai des Savoirs, “Dans les Cartons” à la Halle de la Machine. Il y a aussi des spectacles de marionnettes dans les bars et café culturels de Toulouse et ses alentours pour les amateurs de spectacles de marionnettes et formes animées.