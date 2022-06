La course caritative Corrida fait son grand retour à Toulouse

Après deux ans d’annulation à cause de la crise sanitaire, La Corrida, course caritative en faveur des enfants porteurs de handicap ou malades, fait son grand retour à Toulouse ce vendredi 1er juillet. Deux parcours, de trois et dix kilomètres, sont proposés.

Il est encore temps de s’inscrire. La Corrida, course caritative organisée à Toulouse en faveur des enfants porteurs de handicap, revient dans la Ville rose pour une 21ème édition ce vendredi 1er juillet, après deux années d’annulation à cause du contexte de crise sanitaire.

La totalité des bénéfices seront reversés à deux associations : Petit cœur de beurre, qui soutient les personnes nées avec une malformation cardiaque, et Dominique, qui accompagnent les parents et leurs enfants porteurs de handicap. Au cours de la dernière édition, les dons ont atteint 13 000 euros.

Deux parcours de trois et dix kilomètres

Deux parcours sont proposés. Le premier, de trois kilomètres, se déroule dans l’hypercentre de Toulouse, avec un départ donné à 20h sur la place du Capitole. Les coureurs feront un passage sur la rue d’Alsace Lorraine, puis un détour en direction de la basilique Saint-Sernin pour se rendre sur la place de la Daurade. Ils emprunteront ensuite la rue Peyrolières avant de remonter encore la rue d’Alsace Lorraine pour rejoindre le Capitole.

La seconde course, de dix kilomètres, débutera à 21h au même point de départ. Les coureurs parcourent le centre de Toulouse en effectuant une boucle avant d’atteindre la basilique Saint-Sernin, traverser la rue Valade pour emprunter le pont Saint-Pierre, visiter Saint-Cyprien et revenir par le Pont Neuf, aller jusqu’au Palais de Justice et rentrer, par la rue d’Alsace Lorraine, au Capitole.

En famille, entre amis, entre collègues…

Les coureurs peuvent s’inscrire à la course en équipe, en tant que membres d’une entreprise ou d’une famille, mais aussi entre amis. Cinq trophées sont alors décernés : trophée de l’entreprise performante (équipe la plus rapide), trophée de l’entreprise solidaire (qui a les temps d’écarts les plus faibles de la course), trophée de la petite entreprise (pour les structures de moins de 20 salariés), trophée de la Famille (où les trois meilleurs temps sont retenus) et trophée de l’Équipe (même chose, entre amis).

Le centre de Toulouse sera fermé pour la course

Pas moins de 5 000 coureurs sont attendus. Alors, pour assurer leur sécurité, les rues, ruelles et autres axes routiers du centre-ville de Toulouse seront fermées durant toute la soirée, de 19h30 au franchissement de la ligne d’arrivée du dernier coureur.

La rue d’Alsace Lorraine, la rue de Rémusat, la place Saint-Pierre, la rue Peyrolières, la rue de Metz, la place de la Trinité, la rue du Taur, la place Saint-Sernin, le pont Saint-Pierre, le Pont Neuf, en font partie.

Infos pratiques : La Corrida, départ depuis la place du Capitole de Toulouse. Inscription possible jusqu’à une heure avant le départ de la course. Tarif 3 km : 15 euros, puis 20 euros le jour de la course. Tarif 10 km : 20 euros, puis 25 euros le jour de la course. Liste des rues fermées.