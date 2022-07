Convivencia, un festival musical sur une péniche passe par Toulouse

Le festival musical Convivencia, organisé sur une péniche, accoste au port de l’Embouchure à Toulouse les 6 et 7 juillet.

Le festival musical Convivencia, organisé sur une péniche, accoste au port de l’Embouchure à Toulouse les 6 et 7 juillet. Crédit photo pxfuel CC

C,’est un des rendez-vous de l’été. Durant tout le mois de juillet, le festival musical Convivencia, organisé sur une péniche, navigue sur le canal du Midi. Après être passé par Montech et Grisolles en Tarn-et-Garonne, et Ramonville en Haute-Garonne, un arrêt de deux jours est programmé à Toulouse, au port de l’Embouchure, mercredi 6 et jeudi 7 juillet.

Convivencia se présente comme un festival à la « ligne artistique colorée, chaleureuse et savamment moderne, entre sonorités traditionnelles et musiques contemporaines, mais pas seulement ! Un événement musical qui prend le temps, comme le rythme de sa péniche voyageant à 5 km/h, de valoriser le patrimoine, de faire découvrir les arômes de la région, de faire naître des vocations avec nos jeunes reporters et de créer des rencontres en amenant les artistes vers un public malheureusement isolé au cours d’ateliers, de concerts pédagogiques… »

Les concerts gratuits de plusieurs artistes sont au programme :

Kutu : La rencontre entre le musicien Théo Ceccaldi et les voix fusionnelles des chanteuses Hewan Gebrewold & Haleluya Tekletsadik. Un voyage au cœur des nuits fiévreuses d’Addis underground.

Ami Yerewolo : Véritable incarnation de l’émergence du rap féminin dans son pays natal, le Mali, l’artiste redéfinit les contours du genre en alliant rap en bambara, textes féministes, flow technique sur des musiques traditionnelles.

Aurus : Accompagné de ses acolytes batteur et guitariste, le chanteur réunionnais Bastien Picot mélange l’anglais et le créole, le maloya et la pop orchestrale et percussive. Le trio est un véritable cri de liberté et une ode à la diversité.

Dowdelin : Langue créole, beat de la Caraïbe, énergies urbaines… Les quatre artistes explorent un chemin où s’assemblent jazz créole, dancefloor électronique et percussions antillaises et où s’emmêlent les héritages et les audaces.

Après Toulouse, la péniche du festival Covivencia poursuivra sa route vers Castanet-Tolosan.