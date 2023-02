Contentieux sur l’A530 : Airbus et Qatar Airways se mettent finalement d’accord

Airbus et Qatar Airways sont parvenus à un accord « à l’amiable » dans le contentieux qui les oppose concernant la dégradation de la surface des A350.

Un Airbus A350 1000 de Qatar Airways. / Crédit photo : wikimedia commons – CC BY SA Juke Schweizer

C’est la fin des hostilités. Après dix-huit mois de conflits, Airbus et Qatar Airways sont parvenus à un accord dans le contentieux qui les oppose au sujet de la dégradation du fuselage des A350.

« Qatar Airways et Airbus sont heureux d’être parvenus à un règlement à l’amiable et mutuellement acceptable concernant leur litige sur la dégradation de la surface de l’A350 et l’immobilisation au sol des appareils », annoncent les deux géants du ciel, mercredi 1er février, dans un communiqué commun.

Ils précisent qu’un « projet de réparation est maintenant en cours et les deux parties ont hâte de remettre ces avions en l’air en toute sécurité ». Les parties vont à présent procéder à l’abandon de leurs réclamations devant les tribunaux. Cependant, les détails de l’accord sont ne sont pas dévoilés.

Airbus VS Qatar Airways : un long conflit dans le monde de l’aviation

Airbus et Qatar Airways se sont livré une guerre inédite dans le milieu aérien. Les deux géants sont en conflit depuis août 2021 lorsque la compagnie qatarie a décidé de clouer au sol une partie de sa flotte de gros porteurs A350. En ce début de mois de février, 29 avions sont interdits de vol par le régulateur qatarien de l’aviation. Les Qataries réclamaient 200 000 dollars d’indemnisation par avion et par jour d’immobilisation.

L’avionneur européen reconnaissait une dégradation, mais il niait un impact sur la sécurité de l’appareil. Pour y remédier, il a proposé des solutions certifiées par l’Easa, l’Agence européenne de la sécurité aérienne. Elles ont été mises en œuvre par d’autres compagnies concernées. Le Qatar est le seul pays au monde à avoir immobilisé des A350 pour cette raison.

Dans leur communiqué, les deux entreprises déclarent que « l’accord de règlement n’est pas une reconnaissance de responsabilité pour l’une ou l’autre des parties. Cet accord permettra à Qatar Airways et Airbus d’aller de l’avant et de travailler ensemble en tant que partenaires. »