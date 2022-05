Un congrès européen sur les transports intelligents à Toulouse

Le congrès Intelligent transport systems (ITS) se déroule au Meet, le parc des expositions de Toulouse, jusqu’au 1er juin. Cette dernière journée sera ouverte au grand public.

La navette autonome d’EasyMile à Toulouse. © Toulouse Métropole

Les principaux acteurs des transports intelligents se retrouvent dans la Ville rose. Le congrès Intelligent transport systems Europe 2022 (ITS) se déroule au Meet, le parc des expositions de Toulouse, depuis le 30 mai, et ce, jusqu’au 1er juin. « Cet événement majeur réunit près de 5 000 congressistes, dont les principaux décideurs publics et privés en rapport avec les systèmes de transport intelligents », annonce Toulouse métropole qui reçoit le congrès.

Une journée ouverte au grand public au Meet de Toulouse

Les premiers jours sont réservés aux professionnels. Cependant, le dernier jour du congrès, le mercredi 1er juin, l’ITS ouvre ses portes au public de 9 heures à 17 heures. C’est « l’occasion pour les familles et les scolaires de découvrir les nouvelles mobilités dans la zone d’exposition et de démonstration : piste d’essai de véhicules autonomes, démonstration statique de drone, etc. », raconte la métropole toulousaine.

Au programme : de nombreuses animations autour des mobilités aériennes, comme le pilotage de drone ou des concours de dessin. Mais aussi des mobilités terrestres avec un circuit de trottinettes électriques et des voitures tonneau.

Une occasion pour Toulouse de montrer son savoir-faire en matière de transports intelligents

« Ce grand rendez-vous européen fait partie des événements importants de la présidence française du Conseil de l’Union européenne », note la collectivité. « Plus de 5 000 industriels, chercheurs, entrepreneurs, décideurs… sont attendus de différents pays d’Europe, notamment d’Allemagne, d’Espagne, ou encore d’Italie. »

La Métropole coorganise l’événement et profite ainsi de l’occasion pour valoriser « son savoir-faire en matière de transports innovants et durables, notamment le site de Francazal, où des entreprises développent une nouvelle filière industrielle et de services autour des transports du futur ».