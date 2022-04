Toulouse. Malgré quelques inquiétudes, les habitants satisfaits de la réhabilitation du quartier Négreneys

Traitement des déchets amiantés, relogement des associations et lutte contre le trafic de drogue… Malgré quelques sujets d’inquiétudes, le bilan de la concertation municipale au sujet de la requalification du quartier Négreneys, à Toulouse, souligne la satisfaction des habitants.

Alors que les premiers gros chantiers de démolition ont débuté en début d’année, le bilan de la concertation publique organisée par la mairie de Toulouse dans le cadre de la requalification de la résidence Négreneys, au cœur d’un quartier miné par le trafic de drogue, met en avant la satisfaction des habitants malgré quelques inquiétudes.

Lancé en 2016 par le bailleur social Toulouse Métropole Habitat, propriétaire de la résidence, ce projet de réaménagement urbain prévoit la destruction de plusieurs bâtiments de cet ensemble de 480 logements édifié dans les années 50. L’objectif de ces travaux étant de désenclaver un quartier replié sur lui-même, avec ses immeubles disposés en forme d’enceinte et de favoriser la mixité sociale grâce à une politique d’accession à la propriété.

« Le projet est plutôt bien vécu dans le quartier », Annette Laignau, adjointe au maire de Toulouse

Une concertation peu mobilisatrice

Lors du conseil municipal du 1er avril 2022, Annette Laigneau, adjointe au maire en charge de l’urbanisme, a présenté les conclusions de la concertation lancée par la ville en octobre 2018. Un bilan qui se base notamment sur le compte rendu de deux réunions publiques ayant réuni quelques dizaines d’habitants le 8 juillet 2019 puis le 25 janvier 2019, ainsi que sur un registre permettant de consigner des observations mis à disposition des personnes concernées durant le mois de septembre 2020. Ce dernier outil ayant été boudé par les principaux intéressés qui n’ont pas déposé le moindre avis.

Des habitants satisfaits malgré des inquiétudes

« Le projet est plutôt bien vécu dans le quartier par les habitants qui ont compris que c’était un moyen de requalifier leur environnement », soutient Annette Laignau avant de faire le détail des observations émanant des locataires ayant participé aux réunions. « Il y a eu des préoccupations qui ont été relevées concernant le stationnement et la sécurité avec la reprise du trafic de stupéfiants », mentionne l’élue qui précise que la police, associée au projet, a prévu des aménagements spécifiques pour répondre à ces besoins. « Une attention particulière sera donnée au bilan de cette concertation et aux sollicitations des habitants », promet Annette Laigneau.

« Nous devons tout entreprendre pour rendre leur dignité aux habitants de ce quartier », Romain Cujives, conseiller municipal d’opposition

L’opposition invite la majorité à « faire mieux »

« Nous ne pouvons que nous inscrire en soutien des principaux objectifs de ce projet et à cette mission : tout entreprendre pour rendre leur dignité aux habitants de ce quartier », assure Romain Cujives, conseiller municipal au sein du groupe d’opposition Toulouse, écologiste, solidaire et citoyenne (Tesc), en préambule de son intervention lors du conseil municipal. Une fois réaffirmé son accord de principe avec la démarche engagée par la municipalité, celui-ci met le doigt sur plusieurs points sur lequel il estime que la majorité de Jean-Luc Moudenc peut « mieux faire ».

Plus de visibilité sur le relogement des associations et des habitants

L’élu d’opposition s’inquiète notamment du relogement des associations, indispensable à la vie quotidienne et citoyenne du quartier. Ces dernières étant, selon lui, toujours dans l’incertitude sur ce point à l’approche des travaux. Même constat pour les habitants de la cité qui, toujours selon Romain Cujives, ne reçoivent pas toujours des propositions de relogement adaptées à leurs besoins. Trop éloignés de leur lieu de vie d’origine, trop étroit ou avec des loyers trop élevés, les logements qui leur sont proposés peuvent parfois mettre les familles concernées en difficulté. Des solutions qui risquent alors « d’entrer en contradiction avec les objectifs poursuivis ».

Équipements publics et mixité sociale

Après avoir évoqué ces difficultés, Romain Cujives a insisté sur l’importance de garantir des équipements publics en nombre suffisant et de favoriser la mixité sociale. Celui-ci a donc proposé d’accentuer la pression pour faire contribuer les promoteurs immobiliers au financement d’équipements publics, de généraliser l’obligation de création de logements sociaux aux petites surfaces et d’instaurer l’encadrement des loyers.

Des propositions et des préoccupations en partie partagées par la majorité qui envisagent de modifier la surface plancher (2000 m2) relative à l’obligation de création de logements sociaux et qui rappellent son intention de favoriser la mixité sociale par l’accession à la propriété. Par ailleurs, Annette Laigneau confirme que le projet de requalification de la cité Négreneys prévoit la construction d’un centre de soin, d’une aire de jeu pour enfant et d’une salle accueillant les activités associatives.