Comment obtenir une carte d’identité ou un passeport à temps pour les vacances d’été ?

Il est désormais trop tard pour obtenir un passeport ou une carte d’identité à Toulouse à temps pour les vacances d’été. Voici quelques astuces pour espérer avoir des documents plus rapidement.

Les vacances d’été approchent, et avec elles, une envie de vacances. Il est donc plus que temps de s’assurer de la validité de ses documents d’identité. Car si par hasard, il faut renouveler une carte d’identité ou un passeport, les vacances sont compromises. En effet, pour toute demande déposée à Toulouse à la fin de ce mois d’avril, les premiers rendez-vous disponibles sont en août. Il faut ensuite compter entre trois et quatre semaines de plus pour la fabrication des documents.

Les délais sont particulièrement longs, car les demandes ont « considérablement augmenté et se sont concentrées en quelques mois, saturant les capacités des services des Formalités administratives », selon la mairie de Toulouse. « La levée des restrictions de voyage imposées lors de la pandémie et la forte reprise des voyages de tourisme et d’affaires » y sont pour quelque chose.

Des astuces pour décrocher un rendez-vous pour un passeport ou une carte d’identité à Toulouse

La mairie de Toulouse propose donc quelques astuces pour accélérer les démarches. D’abord, il faut se connecter régulièrement sur le site de la municipalité dédié à la prise de rendez-vous. Et de préférence le matin, entre 8h30 et 9 heures. « De nouveaux rendez-vous peuvent être proposés. Vous pourriez aussi bénéficier d’un créneau libéré à la suite de l’annulation d’une demande. »

La municipalité suggère également de prendre « le premier créneau disponible, quel que soit le site, Hôtel de Ville ou mairies de quartier ». En effet, les demandes de documents peuvent être réalisées ailleurs qu’au Capitole. Dans le cas d’une famille, ou d’un couple, il est aussi recommandé de scinder les rendez-vous en plusieurs demandes, à des dates différentes et sur des lieux différents, pour avoir plus de possibilités de rendez-vous.

Se tourner vers une autre commune ou demander une procédure d’urgence

Une autre solution consiste à se tourner vers la mairie d’une autre commune. Il ne faut pas compter sur les villes de Toulouse métropole, dont les municipalités rencontrent les mêmes difficultés. « Orientez-vous de préférence vers les petites communes, les agglomérations étant souvent en situation de saturation », recommande la mairie. Dans ce cas, il ne faut pas oublier qu’il est indispensable de pouvoir se rendre physiquement dans la commune pour le relevé d’empreintes génétiques.

Solliciter une procédure d’urgence à la préfecture peut aussi être une possibilité. Mais pas pour des vacances. « Un passeport temporaire peut être délivré si vous vous trouvez dans une situation d’urgence. Vous devrez justifier : soit d’un déplacement urgent, notamment pour des raisons humanitaires ou médicales (maladie grave ou décès d’un membre de la famille), soit de raisons professionnelles (départ imprévu ne pouvant pas être différé) », selon la mairie de Toulouse. Mais attention, l’acceptation n’est pas automatique. La délivrance en urgence est accordée de manière exceptionnelle.