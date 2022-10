La circulation des trains est interrompue entre Toulouse et Saint-Sulpice à cause d’une collision entre un TER et une voiture sur un passage à niveau dans la matinée du vendredi 14 octobre.

Une intervention des secours est en cours après une collision entre un TER et une voiture au Nord-Est de Toulouse. © Service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne

Un TER et une voiture sont entrés en collision sur un passage à niveau au Nord-Est de Toulouse vendredi 14 octobre vers 7h30. Plus précisément, l’accident s’est déroulé sur le passage à niveau 67 situé sur le chemin de Gabardie, près du centre commercial Espace Gramont, selon le Service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne (Sdis 31).

La circulation des trains est interrompue entre Toulouse en Haute-Garonne et Saint-Sulpice dans le Tarn. La SNCF prévoit de pouvoir reprendre le trafic pour 13 heures. En attendant, deux bus sont prévus au départ de Gragnague à 10 heures.

Un mort dans la collision du TER à Toulouse

La personne au volant du véhicule est décédée. Les secours sont à la recherche d’une éventuelle seconde victime.

Selon la compagnie ferroviaire, le train impliqué dans l’accident faisait la ligne Mazamet-Toulouse. Sur les 134 passagers, un blessé légers a été pris en charger par une ambulance, d’après le Sdis 31. Les autres ont terminé le trajet à pied.