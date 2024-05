Circulation à Toulouse : les routes se chargent ce jeudi matin

Ce jeudi 30 mai, les conditions de circulation s’annoncent à nouveau denses sur les routes de Toulouse. Le Journal Toulousain fait le point sur l’évolution du trafic en direct.

Debout, c’est l’heure d’aller au travail. Seulement, comme tous les matins, vous êtes nombreux à tenter de rejoindre vos bureaux. Ce jeudi 30 mai, malgré la grève des pharmacies, les conditions de circulation s’annoncent de nouveau difficiles sur l’ensemble des axes routiers de Toulouse. Si à 7h, tout est calme, la situation peut évoluer à tout moment. C’est pourquoi Le Journal Toulousain fait le point sur le trafic avec Bison Futé.

8h40 : circulation très dense à Toulouse

La circulation ne désemplit pas à Toulouse ce jeudi matin. Vers 8h40, l’ensemble des routes sont chargées. Les automobilistes sont très nombreux sur la N124, l’A64, l’A620 (notamment sur la partie Est du périphérique), sur l’A62 entre Croix Daurade et l’échangeur des Sesquières ou encore sur l’A61. Restez prudents.

7h40 : des bouchons sur le périphérique Sud ce jeudi matin

Les conditions de circulation restent denses ce jeudi matin à Toulouse. Les bouchons ont envahi la N124 entre Léguevin et Colomiers, l’A62 et l’A620 au niveau de l’échangeur des Sesquières, ou encore sur l’A64 entre Portet-sur-Garonne et le périphérique. Cette rocade d’ailleurs très chargée vers 7h40. Les automobilistes qui circulent sur l’A620 entre Montaudran et Bagatelle sont actuellement à l’arrêt.

7h10 : des bouchons et ralentissements à Toulouse

Puis la circulation se dégrade progressivement en direction de Toulouse. Deux autres secteurs voient les ralentissements s’installer dès 7h10. Vous qui circulez au niveau de l’échangeur des Sesquières en direction des Sept Deniers ou encore sur l’A64 entre Portet-sur-Garonne et le périphérique toulousain, soyez prudents, vous êtes nombreux à commencer à freiner face à l’affluence.

7h : circulation dense sur la N124 ce jeudi

6h50 : premiers ralentissements sur la N124 à l’Ouest de Toulouse

Il n’est pas encore 7h lorsque les premiers ralentissements de la journée se forment sur la N124, à l’Ouest de Toulouse. Comme tous les matins, les automobilistes sont nombreux en provenance du Gers, notamment au niveau de l’échangeur de Pibrac. Cependant, pour le reste du périphérique, la circulation reste fluide.