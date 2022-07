Circulation. Des perturbations à prévoir pour le défilé du 14 juillet à Toulouse

Le défilé militaire du 14 juillet engendrera des perturbations sur la circulation des véhicules et des transports en commun à Toulouse.

Crédit photo : wikimedia commons – CC BY SA Kuremu Sakura

Il n’y a pas qu’à Paris où se déroule un défilé militaire à l’occasion de la fête nationale. Une parade est aussi prévue à Toulouse ce jeudi 14 juillet, ce qui engendrera des perturbations sur la circulation des véhicules et des transports en commun.

Circulation interdite sur plusieurs rues de Toulouse le 14 juillet

Ainsi, la circulation sera interdite sur les voies suivantes entre 2 heures et 14h30 : allées Jules Guesde , rue Théodore Ozenne , rue du Languedoc (section rue José Félix – rue d’Alsace Lorraine) , rue d’Alsace Lorraine (section rue du Languedoc – rue de Metz), Boulevard du Maréchal Juin (depuis la rue de la Chaussée vers et jusqu’aux allées Paul Feuga) , allées Paul Feuga (depuis le pont Saint Michel vers et jusqu’à la place du Parlement).

Par ailleurs, les véhicules débouchant de la grande rue Saint Michel auront obligation de tourner à gauche vers les allées Paul Feuga. Les véhicules débouchant de la place du Parlement auront obligation de tourner à droite vers les allées Paul Feuga. Les véhicules débouchant du pont Saint Michel auront obligation de tourner à droite vers le Boulevard du Maréchal Juin. Et la rue Ferral sera mise en sens unique inversé entre 2 heures et 14h30.

Stationnement interdit en marge du défilé dans la Ville rose

Outre la circulation, le défilé du 14 juillet à Toulouse impacte également le stationnement. Il sera interdit entre minuit et 14h30 sur les allées Jules Guesde, rue Théodore Ozenne et rue du Languedoc, entre les rues José Félix et Metz. Il sera aussi interdit sur cinquante mètres depuis ou vers la rue de la Trinité, rue Croix Baragnon, rue Bauquières, rue Maletache, place des Carmes, rue du Canard, rue José Félix, rue d’Aussargues, rue Colonel Pointurier, rue de la Pléau, grand rue Nazareth, rue Caminade, rue Sesquières, rue Furgole, rue Escoussières Montgaillard, et la Place Rouaix. Idem sur cent mètres sur la rue Jules Resseguier.

Concernant les transports en commun, plusieurs lignes de bus sont déviées.