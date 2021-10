Une cinquantaine de personnes évacuées d’un campement, à Toulouse

Ce mercredi 6 octobre, les forces de l’ordre ont évacué un campement situé chemin de Gramont, à Toulouse, délogeant une cinquantaine d’occupants.

La préfecture de la Haute-Garonne annonce qu’un campement situé chemin de Gramont, à Toulouse, a été évacué, ce mercredi 6 octobre, par les forces de l’ordre. « Cette évacuation a été effectuée à la demande des propriétaires des terrains illégalement occupés (…) Leurs emplacements, le long de voies de chemin de fer très empruntées, présentait un réel danger pour leurs occupants. À cela s’ajoutait un risque d’incendie, en raison de la présence d’installations électriques sauvages dégradées », se justifient les services de l’État.

49 occupants délogés

Pour prendre en charge les 49 occupants du site, la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités ainsi que la Direction des migrations et de l’intégration ont été mobilisées. « Toutes les personnes concernées ont pu rencontrer les services de l’État, prendre le temps de récupérer leurs effets personnels et leurs véhicules roulants », indique la préfecture. Un hébergement en hôtel a été proposé, qu’on accepté trois familles. Une équipe mobile du 115 doit les rencontrer afin d’évaluer leur situation administrative et, « si elles remplissent les conditions, se voir proposer un logement », concluent les services de l’État en Haute-Garonne.

Source : communiqué de presse