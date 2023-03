Cinéma. “Toi non plus tu n’as rien vu”, un drame sur le déni de grossesse tourné à Toulouse

Le film “Toi non plus tu n’as rien vu”, tourné à Toulouse, sort au cinéma ce mercredi 8 mars. Il met en lumière le tabou du déni de grossesse.

Maud Wyler dans “Toi non plus tu n’as rien vu”. Copyright Sensito Films

Tourné dans la région de Toulouse, le film “Toi non plus tu n’as rien vu” montre un sujet rarement montré dans les salles obscures. Ce drame signé Beatrice Pollet raconte le combat d’une femme accusée d’homicide après un drame lié à un déni de grossesse. Le thème est délicat. Il est aussi souvent mal compris par la population et la justice.

Le film s’ouvre sur une séquence montrant Claire (Maud Wyler) sautant dans une piscine. Elle a un ventre totalement plat. Pourtant, cette jeune maman de deux enfants est enceinte de huit mois et demi. Et comme pour impliquer le spectateur, le titre du film s’adresse à lui, “Toi non plus tu n’as rien vu”.

“Toi non plus tu n’as rien vu”, un récit documentaire

La réalisatrice et scénariste Beatrice Pollet propose une sorte de récit documentaire, et évite de se montrer moralisatrice. Un échange avec elle est prévu à l’American Cosmograph à Toulouse après la séance de samedi 11 mars à 16h15.

Pour sa part, l’actrice Maud Wyler a confié, dans une interview à France 24, avoir fait le choix de ne pas se renseigner sur le déni de grossesse avant le tournage pour se « retrouver au même niveau » que son personnage. Elle voulait « pouvoir écouter ce que les gens ont à dire sur le sujet » afin de rendre son personnage plus crédible.

Synopsis : Claire et Sophie ont fait leurs études ensemble, elles sont toutes deux avocates. Claire va être accusée de tentative d’homicide sur enfant de moins de 15 ans. Sophie va assurer sa défense. Comment Claire, déjà mère de deux enfants, n’a-t-elle ni vu ni senti qu’elle était à nouveau enceinte ?

Informations pratiques : “Toi non plus tu n’as rien vu”, un drame de Beatrice Pollet, avec Maud Wyler, Géraldine Nakache, Grégoire Colin ; durée : 1h33 ; sortie au cinéma le 8 mars.