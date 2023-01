Cinéma. “Pattie et la colère de Poséidon” fait un carton pour son 1er jour

Le nouveau film du studio d’animation TAT “Pattie et la colère de Poséidon” fait un carton pour son premier jour dans les salles de cinéma françaises.

Le nouveau long métrage du studio d’animation toulousain TAT “Pattie et la colère de Poséidon” est en salles depuis le 25 janvier. © TAT productions, Apollo Films Distribution, France 3 Cinéma / 2023

Un joli succès s’annonce pour le studio d’animation TAT, basé à Toulouse. Le film “Pattie et la colère de Poséidon”, disponible dans les salles obscures depuis le mercredi 25 janvier, a réalisé plus de cent-mille entrées pour son premier jour d’exploitation.

Ce nombre est une belle surprise. Comme le fait remarquer BoxOffice pro, ce premier résultat dépasse les 62 000 entrées des “As de la jungle” en 2017, les “23 000” de Pil en 2021 et les 9 000 de “Terra Willy” en 2019.

Il convient cependant de noter que pour franchir la barre des cent-mille entrées au jour un de son exploitation, “Pattie et la colère de Poséidon” a été grandement aidé par des séances en avant-première. Elles représentent 77 089 entrées.

Le film produit sur les bords de la Garonne devance ainsi “Vaincre ou mourir”, avec Hugo Becker. Ce dernier a fait 32 371 entrées, dont 25 991 lors d’avant-premières. Les aventures de Pattie dépassent aussi Gerard Butler dans “Mayday”. Le film réalisé par Jean-François Richet a obtenu 18 013 entrées, sans aucune avant-première.

“Pattie et la colère de Poséidon”, en tête pour son 1er jour

1. Pattie et la colère de Poséidon : 101 484 entrées (dont 77 089 en avant-premières)

2. Vaincre ou mourir : 32 371 entrées (dont 25 991 en avant-premières)

3. Mayday : 18 013 entrées

4. Pompon ours, petites balades et grandes aventures : 17 542 entrées (dont 14 669 en avant-premières)

5. Interdit aux chiens et aux Italiens : 16 253 entrées (dont 14 005 en avant-premières)

6. La Famille Asada : 14 540 entrées

7. Divertimento : 13 431 entrées (dont 5 851 en avant-premières)

8. Tár : 12 668 entrées (dont 2 206 en avant-premières)

9. Retour à Séoul : 10 120 entrées (dont 5 406 en avant-premières)

10. Un Petit Miracle : 6 589 entrées (dont 322 en avant-premières)