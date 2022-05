La Chouette Coop : « Ce n’est pas qu’un supermarché »

A Toulouse ce samedi, la Chouette Coop fête ses 2 ans. Ce supermarché coopératif place la solidarité au centre de son fonctionnement.

©Agnes Leclercq – La Chouette Coop

Ce samedi 21 mai, La Chouette Coop fête ses 2 ans. Pour l’occasion, ce supermarché coopératif toulousain organise une journée portes ouvertes afin de présenter ses particularités. En effet, ce lieu fonctionne grâce à l’engagement de ses coopérateurs. Chaque personne qui souhaite y faire ses courses, doit ainsi y travailler à hauteur de 3 heures toutes les quatre semaines. Les clients-coopérateurs peuvent alors prendre le rôle d’hôte de caisse, s’occuper de la mise en rayon ou de la préparation de commandes.

A la Chouette Coop, plus de proximité, plus de lien social

Pour Chrystel, coopératrice à La Chouette Coop, « ce fonctionnement apporte plus de proximité, plus de convivialité et de solidarité que dans les supermarchés classiques ». Par exemple, un hôte de caisse en difficulté peut se faire aider par la personne qu’il est en train d’encaisser puisque ce dernier connaîtra également le poste. « Ce n’est pas qu’un simple supermarché où l’on vient acheter ses produits. Nous interagissons et créons du lien social lors de nos PIAF (Participation indispensable au fonctionnement) », complète Chrystel.

Des produits 10 à 15% moins chers

Ce fonctionnement permet également aux coopérateurs de décider eux-mêmes des produits dont ils souhaitent disposer en rayons. Priorité aux circuits courts et aux producteurs locaux, à un prix juste autant pour ces derniers que pour les clients. « Nous appliquons une marge fixe de 25% sur tous les produits », explique Chrystel. « La Chouette Coop est une organisation à but non lucratif. Ses bénéfices sont ainsi intégralement réinvestis dans le projet », peut-on lire dans la Charte de la coopérative. Grâce à ce fonctionnement, les coopérateurs de la Chouette Coop profitent de produits jusqu’à 10 à 15% moins chers que dans les supermarchés classiques. « Cette auto-gestion nous permet d’afficher des prix abordables », termine Chrystel.

Shaï Pauset