Végétalisation, sécurité… Ce qui change dans les écoles de Toulouse dès la rentrée 2024

À quelques jours de la rentrée, la Mairie de Toulouse présente les changements qui vont s’opèrer dans les écoles dès ce lundi 2 septembre. Les petits Toulousains bénéficieront ainsi de nouvelles “cours Oasis”, d’aménagements supplémentaires pour améliorer leur sécurité et des dispositifs contre l’irrespect.

17 nouvelles “cours Oasis” ont été créées durant l’été à Toulouse. © Gala Jacquin

Plus que quelques jours de vacances pour les petits Toulousains avant de retourner sur les bancs de l’école ; À moins d’une semaine de la rentrée scolaire, la Mairie de Toulouse fait le point sur ce qui va changer dans les établissements publics pour l’année 2024/2025. Et parmi les grandes nouveautés, la Ville s’apprête à accueillir les élèves dans cinq nouveaux établissements scolaires.

C’est le cas notamment du groupe scolaire Canto Laouzetto, dans le quartier de Saint-Simon, qui ouvrira ses portes dès le 2 septembre prochain. Puis, début 2025, la Mairie livrera l’école maternelle Lucie Aubrac, dans le quartier de la Salade. Enfin, le groupe scolaire Ada Lovelace, construit près de la Cartoucherie, ouvrira ses classes élémentaires, le 3 mars 2025, puis la partie maternelle, en septembre de la même année.

Plus de fraîcheur dans les écoles de Toulouse

Mais ce n’est pas tout. Dès le 2 septembre, les petits Toulousains vont pouvoir découvrir quelques changements dans leur école. Des transformations notables notamment dans 17 établissements scolaires où la Mairie de Toulouse a profité des vacances d’été pour transformer les cours de récréation en “cours oasis“. L’objectif : créer des environnements plus verts et plus frais pour les élèves. La superficie du bitume est ainsi réduite et la végétation va pouvoir prendre un peu plus de place.

À l’école maternelle Étienne Billières, par exemple, les élèves y découvriront des jeux en bois ainsi qu’un espace végétalisé plus important que lorsqu’ils ont quitté l’école en juin. Enfin, presque ! Comme l’explique Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, « des arbres seront plantés à l’automne pour renforcer la trame végétale et la terre sera engazonnée. »

Les arbres seront plantés à l’automne dans les nouvelles “cours Oasis” de Toulouse. © Gala Jacquin

Côté fraîcheur, la Municipalité a également entrepris d’améliorer le confort thermique dans les écoles en équipant certaines classes de brasseurs d’air. « 2024, c’est l’année où nous aurons équipé la totalité des classes d’école maternelle. Nous accordons la priorité aux plus petits. Pour les écoles élémentaires, le mouvement est bien enclenché et nous aurons terminé en 2026 », annonce Jean-Luc Moudenc.

De nouveaux aménagements pour sécuriser les abords des écoles

De plus, les abords de certaines écoles ont été légèrement modifiés afin d’améliorer la sécurité autour des établissements. C’est le cas notamment, avec l’extension du dispositif des “rues scolaires”, de trois nouvelles écoles de Toulouse dès la rentrée 2024 : devant la maternelle et l’élémentaire la Juncasse et la maternelle Lakanal. Le principe est simple : la circulation est temporairement interdite aux horaires d’entrée et de sortie des classes. « Aujourd’hui, 17 écoles bénéficient de ce dispositif, et trois autres sont en cours de transformation. Nous étudions également l’extension de cette mesure à une dizaine d’autres établissements », explique Jean-Luc Moudenc.

Une mesure qui vient compléter la démarche de sécurisation déjà engagée par la Mairie de Toulouse depuis 2014 afin que « chacun puisse se rendre à l’école en toute sécurité ». Ainsi, la Ville continue d’installer des potelets colorés et des ralentisseurs devant les établissements, avec une limitation à 30 km/h dans toutes les rues qui desservent une école.

Un nouveau système d’alerte et de télésurveillance

Par ailleurs, la Mairie de Toulouse souhaite renforcer la sécurité en déployant un système d’alerte interne relié aux services d’urgence, qui sera opérationnel dans toutes les écoles d’ici fin 2024. Jean-Luc Moudenc commente : « Ce nouveau dispositif permet une intervention rapide en cas de danger, qu’il s’agisse d’une intrusion ou d’un autre type de menace. » Ce système sera complété par un réseau de télésurveillance (détection d’intrusion), un investissement de 3 millions d’euros. « En couplant système d’alerte et télésurveillance, nous pouvons drastiquement réduire les délais d’intervention et offrir un cadre plus sécurisé à nos enfants et au personnel éducatif », ajoute l’édile.

En parallèle, des diagnostics seront menés pour identifier les améliorations à apporter dans chaque école. « Nous voulons nous assurer que chaque établissement est protégé contre les intrusions, mais aussi contre d’autres risques, comme les inondations ou les pollutions », précise le maire.

La sécurité, c'est aussi et surtout faire tout notre possible pour que les écoles restent des lieux sûrs pour nos enfants.



Lutte contre l’irrespect dans les écoles de Toulouse

Enfin, la Ville de Toulouse entend mettre l’accent sur le respect en cette rentrée 2024, tant sur celui entre les élèves qu’envers l’institution. Le constat de la Municipalité est le suivant : « Nous devons protéger l’école d’une société en proie à une montée des violences. » Le maire toulousain martèle alors : « Il faut arrêter cette hémorragie ! » Cela se traduit alors par la mise en place de parcours thématiques pour détecter et combattre le harcèlement lors des temps de CLAE.

En matière de respect des règles, la Mairie de Toulouse innove pour cette rentrée : « Nous allons instaurer désormais des pénalités pour les parents qui récupèrent leurs enfants en retard au CLAE. C’est une question de respect envers les professionnels qui encadrent nos enfants. Nous avons fait de la pédagogie depuis 2019, mais le phénomène a augmenté. Alors nous agissons tout en maintenant le dialogue », explique le maire. Cette pénalité prendra la forme d’une facturation d’un forfait de 30 euros comme l’avait annoncé Adèle Berrada, directrice de l’Éducation à la Mairie de Toulouse en juillet dernier.