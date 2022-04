Emploi. CGI annonce le recrutement de 300 collaborateurs en CDI à Toulouse

CGI, importante entreprise dans le domaine du conseil et des services numériques, a annoncé le recrutement de 300 personnes en CDI à Toulouse. En tout, 430 nouveaux postes vont être créés en Occitanie.

300 collaborateurs vont prochainement être recrutés à Toulouse par CGI. Crédit photo : pxhere – CC Waseem Farooq

CGI, le grande entreprise spécialisée dans le conseil et les services numériques, a annoncé le recrutement de 300 collaborateurs à Toulouse. Des embauches qui s’inscrivent dans un plan plus global pour la multinationale canadienne, qui ambitionne de d’engager 3 500 personnes dans toutes la France en 2022. En plus de Toulouse, CGI a annoncé, toujours en Occitanie, le recrutement de 130 personnes à Montpellier.

Pour Clément Bernard, vice-président du Centre d’Innovation Digitale, et Jean-Bernard Rodriguez, vice-président région Grand Sud, ces embauches représentent une opportunité de développement de l’entreprise dans la région : « Nous avons hâte d’accueillir 430 nouveaux talents en 2022 afin d’accélérer avec eux nos activités en Occitanie. Nous sommes fiers de leur proposer des missions passionnantes, dans un environnement stimulant et ouvert au sein duquel ils pourront développer leurs compétences et bâtir leur carrière ».

300 CDI à temps plein à Toulouse

CGI recherche donc plusieurs centaines de collaborateurs, jeunes comme plus expérimentés. Tous les postes à pourvoir sont des CDI à temps plein sur le site toulousain avenue du Dr Maurice Grynfogel, dans la zone d’activité Basso Cambo. L’entreprise recherche en particulier des :

Chefs de Projet AMOA (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage)

Chefs de Projet IT (Technologies de l’Information)

Développeurs

Consultants SAP

Coachs Agile

Scrum Master

Product Owner

Architectes d’Entreprise

Administrateurs/ingénieurs Système

Consultants Data

Consultants en Change Management

Consultants SIRH (Système d’information de gestion des ressources humaines)

Ingénieurs Infrastructure Spatial

Architectes Solution & architectes Cloud

Présent depuis plus de 20 ans dans la région, l’entreprise compte aujourd’hui plus de 1 100 collaborateurs à Toulouse et 450 à Montpellier. CGI, fondé à Montréal en 1976, est un recruteur important sur le territoire français, et figure à la 21e place du classement 2022 des entreprises qui peuvent faire accélérer une carrière par LinkedIn.

Pour postuler, il faut se rendre sur la plateforme de recrutement de CGI pour connaître plus en détail les offres disponibles.