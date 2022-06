C’est officiel : le XV de France affrontera le Japon au Stadium de Toulouse le 20 novembre, la billetterie ouvre bientôt

La Fédération française de rugby a officialisé le match du XV de France contre le Japon le 20 novembre au Stadium de Toulouse. La billetterie doit ouvrir dans le courant du mois de juin.

C’est désormais officiel. La Fédération française de rugby (FFR) a annoncé ce jeudi 9 juin le programme de la tournée du XV de France pour le mois de novembre prochain. Les Bleus affronteront d’abord l’Australie au Stade de France le novembre. Ils se déplaceront ensuite au Vélodrome de Marseille pour jouer contre les Springboks d’Afrique du Sud.

Enfin, les hommes de Fabien Galthié, le sélectionneur de l’équipe de France de rugby, viendront défier le Japon au Stadium de Toulouse le 20 novembre. Ces deux équipes se seront déjà affrontées à deux reprises lors de leur tournée de l’été, les 2 et 9 juillet.

Cette rencontre se déroulera un an avant la prochaine Coupe du monde de rugby prévue en France du 8 septembre au 28 octobre 2023. Toulouse accueillera cinq rencontres de ce Mondial dont des matches des All Blacks, du Japon et des Fidji. Mais aucune du XV de France.

La billetterie de France-Japon à Toulouse ouvre bientôt

La billetterie pour les matches contre l’Australie et l’Afrique du Sud doit ouvrir ce vendredi 10 juin. Celle pour la rencontre entre les Bleus et le Japon à Toulouse sera ouverte dans le courant de ce mois de juin.

Pour rappel, le dernier déplacement de l’équipe de France de rugby à Toulouse remonte au 12 novembre 2016. Les Bleues avaient alors infligé une correction aux Samoa, 52 à 8, dans le cadre d’un match-test. Ils ont également battu les All Blacks en 1995, les Fidji en 1999, ou encore les Tonga en 2005. En fait, les Bleus n’ont perdu aucune de leurs sept rencontres jouées dans la Ville rose.