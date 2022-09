Une cérémonie en mémoire des victimes de l’explosion d’AZF à Toulouse

Une cérémonie en mémoire des victimes de l’explosion de l’usine AZF est organisée mercredi 21 septembre à Toulouse, 21 ans après l’explosion.

Une cérémonie en mémoire des victimes de l’explosion de l’usine AZF est organisée mercredi 21 septembre, 21 ans après l’explosion. CC Ville de Toulouse

Une commémoration pour ne pas oublier. Une cérémonie en mémoire des victimes de l’explosion de l’usine AZF est organisée mercredi 21 septembre à Toulouse, 21 ans après l’explosion. Elle doit se dérouler au mémorial AZF, sur l’ancien site de l’usine, où se trouve aujourd’hui l’Oncopole.

La cérémonie débute à 10h17, l’heure de l’accident, avec le retentissement d’une sirène. Ensuite, les noms des 31 victimes de l’explosion de l’usine seront lus.

À 10h25, aura lieu un dépôt de gerbes par les représentants des familles et des victimes d’AZF et plusieurs personnalités politiques. Seront présents le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc (LR), le président du conseil départemental de la Haute-Garonne Georges Méric (PS), la présidente du conseil régional Carole Delga (PS) et le préfet d’Occitanie Etienne Guyot. Enfin, une minute de silence sera faite à 10h35 en mémoire des victimes.

Vendredi 21 septembre 2001, 10h17, AZF explose à Toulouse

Ce vendredi 21 septembre 2001, il est 10h17 lorsque survient l’explosion d’un stock de 200 tonnes de nitrate d’ammonium à l’usine d’engrais AZF dans le Sud-Ouest de Toulouse. Un cratère de six mètres de profondeur est creusé par la détonation entendue à 80 kilomètres de là.

L’accident industriel provoque la mort de 31 personnes, dont 21 qui travaillaient sur le site. Il fait également 2 500 blessés et des dizaines de milliers de sinistrés à cause de dégâts matériels.

Après une longue enquête, la responsabilité pénale du directeur de l’usine Serge Bichelin a été reconnue définitivement en 2017. Tout comme celle de la société Grande Paroisse, une filiale de Total, propriétaire de l’usine. L’ancien dirigeant a écopé de 15 ans de prison avec sursis. Et la société est condamnée à 225 000 euros d’amende.

Plusieurs théories ont été évoquées pour expliquer l’explosion. Notamment celles d’un attentat, dix jours après le 11 septembre, celle d’un acte malveillant, ou encore un accident sur le réseau EDF. Elles sont considérées comme complotistes.