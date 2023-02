Ce chèque que recevra le TFC pour son parcours en Coupe de France

Pour être parvenu à se hisser en quart de finale de la Coupe de France, le TFC est assuré de recevoir plus de 300 000 euros de la part de la Fédération française de football. Et ce sera encore plus si le club va en demi-finale.

Pour son parcours en Coupe de France, le TFC recevra au moins 300 000 euros. Photo d’illustration. © Toulouse Football Club (Twitter)

Une grande fête se prépare au Stadium de Toulouse pour le mercredi 1er mars. Le TFC recevra le Rodez Aveyron Football pour les quarts de finale de la Coupe de France devant plus de 30 000 supporters.

Au-delà des résultats purement sportifs, le parcours des Violets apporte une petite contribution aux finances du club. Car la Coupe de France, c’est aussi une histoire d’argent. Plus une équipe va loin, plus gros est le chèque remis par la Fédération française de football. Il reste cependant modeste au regard du budget des clubs de Ligue 1.

Un demi-million d’euro si le TFC va en demi-finale de la Coupe de France

De l’aveu de Philippe Montanier, la Coupe de France n’est pas un objectif du club. Avant d’affronter Reims, battu 3-1, il déclarait en conférence d’avant match « on a envie de jouer le coup à fond et puis de voir ce qu’il se passe après ».

Mais pour être parvenu à se hisser en quart de finale contre le RAF, le TFC est assuré de recevoir au moins 307 500 euros. Idem pour Rodez. Si Branco van den Boomen et ses coéquipiers se qualifient en demi-finale, le montant que recevra le club grimpera à 587 500 euros.

Mieux encore, une place en finale permet de percevoir 1 537 500 euros. Et le vainqueur de la coupe remporte au total 2 087 500 euros, en plus d’une qualification directe pour la phase de groupe de l’édition suivante de la Ligue Europa.

Les dotations que touchent les clubs

Il faut préciser que les clubs reçoivent une dotation pour leur participation à la Coupe de France depuis les 32e de finales. En voici le détail.

– 32e : 52 500 euros

– 16e : 102 500 euros

– 8e : 172 500 euros

– Quarts de finale : 307 500 euros

– Demi-finale : 587 500 euros

– Finale : 1 537 500 euros

– Vainqueur : 2 087 500 euros