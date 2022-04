Le Carnaval fait son grand retour dans les rues de Toulouse

Après deux ans d’absence, c’est le grand retour du défilé du carnaval de Toulouse. Et pour marquer le coup, le Comité d’Organisation du Carnaval Unifié a prévu tout un programme.

Le collectif Fanfarnaüm lors du grand défilé du carnaval en 2016. ©Gala Jacquin

Cela fait deux ans maintenant que le grand défilé du carnaval de Toulouse n’a pas envahi les rues de la ville rose. Cette année devrait être la bonne. Pour marquer son retour, le COCU, (Comité d’Organisation du Carnaval Unifié) a prévu toute une programmation. Depuis le 1er mars et jusqu’au grand défilé du samedi 4 juin 2022, des activités pour les petits et les grands prennent place dans les rues de Toulouse.

Le COCU propose un événement en cinq dates

Le 1er mars marquait le top départ des festivités. Dès 17h, le COCU proposait une rencontre entre le traditionnel Mardi Gras et la musique du Brésil et des Antilles : la Batucada. Les réjouissances continuaient ce mercredi 6 avril avec le carnaval des enfants. Tout au long de l’après-midi, les jeunes ont pu profiter d’animations et de concerts au jardin Raymond VI ainsi que sur la place de l’Estrapade.

Une exposition vient également compléter la programmation du carnaval. 20 photographies retraceront la décennie du Carnaval à Toulouse dès le jeudi 21 avril jusqu’au vendredi 13 mai 2022. Un vernissage est d’ailleurs prévu le vendredi 15 avril à 18h30 à Samba Résille, au 38 rue Roquelaine à Toulouse.

Le traditionnel lâcher de caisses et le grand défilé du COCU

Pour sa quatrième édition, le lâcher de caisses à savon revient dans les rues de Toulouse. Il se déroulera le dimanche 22 mai dès 14h. Tout au long de l’après-midi, les véhicules à trois ou quatre roues sans moteur seront lâchés du haut de l’avenue de la Colonne. Des animations musicales sont prévues ainsi que des ateliers pour ceux qui souhaitent y participer. Une inscription est obligatoire auprès du COCU pour un montant de 10 euros, cela représente l’adhésion à l’association.

Le moment tant attendu par les carnavaliers et carnavalières est le retour du grand défilé. Chars et ensembles défilants sont attendus dans les rues de Toulouse le samedi 4 juin 2022. Le top départ sera donné Rue de la République à 19h30. Le défilé se dirigera doucement faire les allées Jean-Jaurès tout en passant par la rue de Metz ainsi que le boulevard Carnot. Une seule consigne cette année : tous en rose ! Le COCU lance ce dress code “pour s’unir aux de la Ville pour carnavaler”. L’objectif : une parade rose.