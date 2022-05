Carnaval de Venise, années 1980, battle de danse et reconstitutions historiques… 4 idées de sorties à Toulouse pour ce week-end

Vivre le carnaval de Venise dans un château à Merville, se remémorer les années 1980, découvrir la danse hip-hop ou se plonger dans l’Antiquité romaine… Voici une sélection de sorties et activités à faire ce week-end à Toulouse.

Vivre le carnaval de Venise à 30 minutes de Toulouse

Les Masqués Vénitiens de France vont déambuler dans les allées du parc du Château de Merville. © Château de Merville

Vivre le carnaval de Venise sans avoir à se rendre en Italie, c’est ce que propose l’équipe d’animation du Château de Merville durant tout le week-end. L’association des Masqués Vénitiens de France sont attendus pour célébrer l’esprit festif de cet événement mondialement renommé.

Samedi, à partir de 15h, une quinzaine de personnages costumés accompagneront les visites guidées du château. S’en suivra une dégustation de chocolat chaud, boisson très en vogue auprès des aristocrates vénitiens au XVIIIe siècle, accompagné de pâtisseries. Dimanche, entre 10h30 et 18h, l’ambiance sera familiale, avec une troupe aux costumes éblouissants qui déambulera dans les allées du parc et du labyrinthe, sur fond de musique classique et d’opéra de la Venise du XVIIIe siècle. Une animation qui plongera les visiteurs au cœur de la cité des Doges en période de carnaval.

Infos pratiques : samedi 7 avril, visite guidée et dégustation de chocolat chaud : 22 €. Conseillé à partir de 12 ans, sur réservation. Dimanche 8 avril, l’entrée au Château de Merville donne accès aux déambulations des Masqués Vénitiens de France.

Revivre le temps d’un soir les années 1980

Jeanne Mas revient sur scène après 8 ans d’absence. © Le Bascala

Nostalgiques des années 1980, rendez-vous au Bascala à Bruguières vêtu de rouge et de noir, pour un concert exceptionnel de Jeanne Mas. Depuis 2014, l’artiste ne s’était plus produite sur scène malgré quatre nouveaux albums sortis depuis. Un retour à son public pour l’interprète de “Johnny Johnny” et tant d’autres tubes qui ont bercé bien des jeunesses.

Ce show, plus intime et plus nostalgique, est un concert en version acoustique de la chanteuse. Majoritairement axé sur ses nouvelles créations, ce spectacle ne laissera pas non plus de côté les fans de la première heure, avec également des chansons rarement interprétées sur scène, comme “Suspens”, “Plus forte que l’océan”, ainsi que quelques reprises parmi lesquelles “Que l’amour est bizarre” de Michel Berger. L’occasion rêvée de se plonger de nouveau dans les années 1980, ou de découvrir Jeanne Mas pour la “Toute première fois“.

Infos pratiques : “Comme la toute première fois”, au Bascala, 12 rue de la Briqueterie à Bruguières. Samedi 7 mai à 20h, places en vente en ligne.

Se plonger dans la culture hip-hop

Plus de 100 danseurs vont d’affronter sur la scène du Hall Comminges. © nothing2looz

Ce samedi, les meilleurs danseurs de hip-hop du monde se donnent rendez-vous à Colomiers, pour la dixième édition du Nothing2Looz, le plus grand battle de danse hip-hop all-styles du monde. Breakdance, Popping Locking, House Dance… De nombreuses disciplines seront représentées sur la scène du Hall Comminges.

Organisé par Break’in School, une école de breakdance de Colomiers, cet événement réunit plus de 100 artistes venus de 21 pays différents pour un show qui promet d’être spectaculaire. Les équipes s’affronteront au cours d’un battle exceptionnel et devront s’adapter au DJ, qui aura la lourde tâche de mixer des musiques hip-hop diverses et variées pour permettre à tous les danseurs de s’exprimer. Les spectateurs pourront également assister au “kids battle”, qui verra s’affronter les prodiges internationaux du breakdance de moins de 14 ans.

Infos pratiques : Nothing2Looz World Finals 2022, Hall Comminges, place d’Occitanie à Colomiers. Samedi 7 mai à 20h, entrée libre.

Découvrir l’Antiquité romaine

L’Antiquité romaine est l’honneur au musée Saint-Raymond. © Musée Saint-Raymond

Les passionnés d’histoire seront comblés, ce dimanche 8 mai, au musée Saint-Raymond. Comme tous les premiers dimanches du mois depuis la réouverture des lieux en janvier, les visiteurs auront l’occasion de rencontrer des “reconstituteurs” historiques. Ces passionnés, professionnels ou bénévoles, feront découvrir au public différents aspects de l’histoire, avec ce mois-ci un rendez-vous sur le thème de l’Antiquité romaine.

Les soldats de la troupe Castra Peregrina, une association toulousaine, expliqueront aux visiteurs leurs missions de renseignement, d’espionnage, d’éclaireurs, de porteurs de messages, de police politique… L’association ENARRO comptera elle, l’histoire de la religion romaine et plus particulièrement les rites qui se déroulaient dans les maisons. L’occasion de découvrir ainsi l’importance et le rôle des divinités protectrices du foyer, ainsi que leur évolution au cours du temps. Une reconstitution qui devrait ravir les férus d’histoire romaine, et les personnes avides de découvertes.

Infos pratiques : « Histoire vivante » au musée Saint-Raymond, place Saint-Sernin à Toulouse. Dimanche 8 mai, de 10h à 18h, entrée gratuite.

Elioth Salmon