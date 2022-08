Canicule. Nouveau prolongement des horaires des piscines de Toulouse

Pendant la nouvelle période de fortes chaleurs, la municipalité de Toulouse remet en place le prolongement des horaires de ses piscines.

Une troisième vague de chaleur touche la France durant cette saison estivale. La journée de mercredi 3 août devrait être la plus chaude de cet épisode avec des températures atteignant 39 °C à Toulouse. La chaleur va ensuite légèrement s’atténuer. Jeudi, il devrait faire 37 °C. Le mercure tombera ensuite à 34 °C vendredi.

Comme il est de coutume en période de fortes chaleurs, la mairie de Toulouse annonce le prolongement des horaires de plusieurs piscines. « Du 3 août au 14 août, les piscines municipales Nakache été, Castex et Bellevue nordique prolongent leur ouverture jusqu’à 21 heures et 20 heures pour Papus et Toulouse-Lautrec », fait savoir la municipalité sur ses réseaux sociaux.

Voici les piscines de Toulouse dont les horaires sont étendus

Durant la période du 3 au 14 août, la piscine Nakache, sur l’île du Ramier, qui possède un bassin de 150 mètres de long et 48 de large pour une profondeur allant jusqu’à 1,80 mètre, sera ouverte de 9h30 à 21 heures. En temps normal, elle ferme ses portes à 20h30.

La piscine Castex, également sur l’île du Ramier, propose un bassin olympique en plein air avec huit couloirs. Elle mesure 50 mètres de long par 21 mètres de large pour une profondeur allant jusqu’à 3,80 mètres. En temps normal, elle est ouverte jusqu’à 20h30.

Pendant cette période, la piscine de Bellevue, au sud de Toulouse, sera ouverte de 10 heures à 21 heures, au lieu de 20 heures. Ici, les bassins sont plus modestes. Le plus profond mesure 25 mètres de longueur pour 12,5 mètres de largeur et possède cinq couloirs pour une profondeur de 2,5 mètres.

Concernant la piscine Papus, sur la rive gauche, elle sera ouverte de midi à 20 heures, contre 19 heures habituellement. Elle possède un bassin de 25 mètres de longueur par 10 de largeur, et 2,02 mètres de profondeur.

Enfin, la piscine Lautrec, au nord de Toulouse, sera également ouverte de midi à 20 heures au lieu de 19 heures en temps normal. Elle possède un bassin dont les dimensions sont similaires à la Piscine Papus.

Il est à noter que les caisses des piscines de Toulouse sont fermées 45 minutes avant la fermeture. Et les bassins sont libérés par les utilisateurs 15 minutes au moins avant l’heure de fermeture.