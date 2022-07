Calendrier Top14 : Le Stade Toulousain attaquera sa saison à Bordeaux

Le calendrier de la saison 2022-2023 du Top14 vient de tomber et le Stade Toulousain a pris connaissance du sien. Les Rouge et Noir débuteront ainsi le championnat le 3 septembre prochain en se déplaçant à Bordeaux.

Le stade Ernest Wallon est prêt pour accueillir une nouvelle saison du Stade Toulousain en Top14 © wikimedia commons – CC BY SA Frédéric Neupont

Fin du suspense ; les joueurs du Stade Toulousain savent désormais de quelle manière va débuter leur saison 2022-2023. En effet, la Ligue nationale de rugby vient de communiquer le calendrier du championnat. Pour les Rouge et Noir, ce dernier commence sur des chapeaux de roues, par un déplacement à Bordeaux pour affronter l’Union Bordeaux-Bègles. Une rencontre qui verra donc s’opposer les demi-finalistes malheureux de la saison dernière.

Les hommes d’Ugo Mola enchaîneront la semaine suivante avec la réception du RC Toulon, puis un déplacement à Pau. Et c’est le samedi 1er octobre que le Stade Toulousain se rendra chez les Montpelliérains, champions de France en titre. Il faudra attendre ensuite le 24 décembre, l’ultime journée de la phase aller, pour espérer prendre une revanche sur Castres, qui avait éliminé les Toulousains de la compétition en demi-finale (24-18), la saison dernière. Un derby qui promet d’être à nouveau relevé.

Deuxième partie de saison

Le calendrier du Top14 prévoit que la phase des matchs retour du Stade Toulousain débutera par deux déplacements consécutifs : le 31 décembre face à Clermont et le 7 janvier sur la pelouse du Stade Rochelais. Le même scénario se répète deux mois plus tard, puisque les Rouge et Noir iront affronter le Racing 92 le 4 mars 2023, puis le Castres Olympique le 25 mars. Et c’est en recevant Brive que les Toulousains achèveront leur saison régulière le 27 mai, avant d’attaquer, espérons-le, les phases finales le premier week-end de juin.

#CalendrierTOP14

Voici le tant attendu Calendrier de la saison 2022/2023 de TOP 14 ! 🗓️



Retrouvez les infos clés et téléchargez le calendrier en PDF ici 👉 https://t.co/X1MQhXdVfJ



Qui a hâte que cette saison débute ? 🏉🔥 pic.twitter.com/AHau5XhEvz — TOP 14 Rugby (@top14rugby) July 7, 2022

Si les hommes d’Ugo Mola parviennent à se hisser en demi-finales, il faudra alors faire le voyage jusqu’à San Sebastian en Espagne pour les soutenir. Avant une hypothétique finale au stade de France prévue le 17 juin 2023.