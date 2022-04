Le cabinet d’avocats Simon Associés s’implante à Toulouse

Simon Associés poursuit sa stratégie de développement par une 7e implantation régionale. Après Lille en 2020 et Nice en 2021, Simon Associés ouvre un bureau à Toulouse, capitale de l’Occitanie, sous la responsabilité de Sophie Cognault.

Ce développement s’inscrit dans la volonté du cabinet d’avocats d’être présent dans les deux grandes villes d’Occitanie, Montpellier et Toulouse, afin de travailler au plus près des clients et partenaires, tant régionaux que nationaux et internationaux, en élargissant le maillage territorial vers les pôles les plus dynamiques. D’autres ouvertures devraient d’ailleurs suivre en Occitanie et Simon Associés sera attentif à toutes candidatures.

Le bureau de Toulouse, qui s’appuie sur les ressources de toutes les équipes Simon en France, développera ses pratiques en conseil et contentieux commercial, notamment dans le domaine du droit bancaire et du financement, des contrats commerciaux, et en matière de cessions-acquisitions.

« Toulouse est incontournable et s’impose comme une des grandes villes de France. Nous devions y être présents et nous étions impatients. Il nous restait à convaincre le confrère avec lequel nous pouvions avancer pour diriger l’ouverture du bureau et l’animer tout en s’intégrant à notre organisation déjà bien développée à Montpellier », précise Jean-Charles Simon, fondateur de SIMON Associés.

Sophie Cognault, avocate et directrice du bureau de Toulouse

Âgée de 43 ans, titulaire d’un DES de Droit communautaire obtenu en 2004 à l’Institut d’Etudes Européennes de Bruxelles (IEEB), Sophie Cognault est inscrite au Barreau de Toulouse depuis 2007. Avant de rejoindre le cabinet Simon Associés, Sophie Cognault a occupé le poste de responsable des Pôles Contentieux Recouvrement Assurance de l’Établissement de crédit Capitole Finance – Tofinso Groupe bancaire BPCE (2016-2021), après avoir exercé en qualité d’avocate chez Lamy Lexel Paris (2007-2009) et A&A Associés Paris (2009-2011), suivi de cinq ans en cabinets d’affaires toulousains.

Forte d’une expérience de 10 ans en cabinets d’affaires suivie de cinq ans au sein d’un grand groupe bancaire, Sophie Cognault retrouve ainsi avec enthousiasme la profession d’avocat et rejoint le cabinet Simon Associés en qualité de directrice du bureau de Toulouse.

« Je suis ravie de rejoindre Simon Associés dont j’ai apprécié les qualités humaines et la rigueur du travail durant mon expérience en entreprise. Ma vision du développement du bureau de Toulouse s’inscrit dans une volonté de pragmatisme liée à ma connaissance “terrain”, tant du milieu bancaire qu’entrepreneurial, qui doit me permettre d’accompagner efficacement les organismes financiers et les entreprises de tous secteurs », souligne Sophie Cognault.

Communiqué de Simon Associés