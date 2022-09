Récap d’actu. ZFE, Toulouse FC, imam et loto patrimoine

Voici le récap d’actu de la rentrée avec au programme : une nouvelle étape de la ZFE à Toulouse, la défaite du TFC face au PSG, la fermeture de la rue de Metz, la condamnation de l’imam Tataiat et les sites d’Occitanie retenus pour le Loto du patrimoine.

Nouvelle étape dans l’application de la ZFE à Toulouse

Depuis jeudi 1er septembre, les véhicules possédants une vignette Crit’air 4 ne peuvent plus circuler dans le périmètre de la ZFE à Toulouse. Crédit photo : Bryan Faham/JT

Depuis jeudi 1er septembre, les véhicules ayant une vignette Crit’air 4 ne peuvent plus circuler dans le périmètre de la ZFE de la métropole toulousaine. Toulouse métropole a annoncé que ce périmètre de 72km² concerne « une grande partie de Toulouse à l’intérieur de la rocade, ainsi qu’une petite partie de Colomiers et Tournefeuille ». Plus d’infos sur les prochaines étapes et les dérogations par ici.

Vaillant, le Toulouse FC n’a pas fait le poids face au PSG

Face au PSG, le TFC a pu compter sur un Maxime Dupé des grands jours. Crédit photo : Toulouse Football Club

Le TFC recevait, mercredi 31 août, le PSG dans un Stadium de Toulouse plein à craquer. Lors de cette cinquième journée de Ligue 1, les Violets se sont inclinés sur un score de 0 à 3 face aux Parisiens. Mais Toulouse n’a pas à rougir de sa prestation, car les hommes de Philippe Montanier se sont montrés combattifs. L’homme du match côté TFC c’est Maxime Dupé : le gardien a enchaîné les arrêts. Le JT revient sur sa performance et sur les réactions d’après-match.

Toulouse : les bus ne passent plus rue de Metz

Les bus ne passent plus entre le boulevard Lazare Carnot et la rue d’Alsace Lorraine Crédit photo : capture écran © 2022 Google

Depuis le lundi 29 août 2022, plus aucun bus ne passe dans la rue de Metz à Toulouse, entre le boulevard Lazare Carnot et la rue d’Alsace Lorraine. En effet, la rue va être totalement réaménagée. D’ici 2025, la rue de Metz disposera notamment d’une piste cyclable à double sens, de végétation et fermera à la circulation : seuls les riverains, les livreurs et une navette électrique pourront l’emprunter.

Pour faire face à ces changements de circulation, Tisséo s’adapte, et fusionne notamment des lignes de bus ou modifie ses itinéraires. Le Journal Toulousain vous dit tout.

Toulouse. L’imam Mohamed Tataiat condamné à 4 ans de prison avec sursis

L’imam d’Empalot Mohamed Tataiat est condamné par la cour d’appel de Toulouse à quatre ans de prison avec sursis. Photo d’illustration. Crédit photo : licence pixabay – CC rudolf_langer

C’est un revirement de situation. Relaxé en première instance, l’imam de la grande mosquée de Toulouse à Empalot Mohamed Tataiat a été condamné à quatre mois de prison avec sursis par la cour d’appel de Toulouse pour incitation à la haine raciale. Cette décison a été rendue ce 31 août 2022, et vient infirmer le jugement du tribunal correctionnel du 14 septembre 2021. Les détails de cette affaire de prêche controversée sont à retrouver dans l’article.

Loto. Voici les treize sites de la Mission patrimoine 2022 en Occitanie

L’Abbatiale Saint-Savin dans les Hautes-Pyrénées. Crédit photo : CC BY SA Remi Jouan – Wikimedia commons

Sur les cent projets que soutiendra la mission patrimoine 2022, treize se trouvent en Occitanie, un dans chaque département. A cette liste qui œuvre pour la sauvegarde de sites en périls, notamment grâce au loto du patrimoine, s’ajoutent dix-huit “sites emblématiques”.

Parmi les treize sites retenus, on retrouve par exemple la briqueterie Rondé-Oustau à Muret (31) ou la basilique Notre-Dame du Rosaire de Prouilhe à Fanjeaux (11). Le JT détaille la liste.