Le Bricks Festival revient à Toulouse pour sa deuxième édition

Ce samedi 11 et dimanche 12 juin, le Bricks Festival s’installe dans le Parc de la Mounède à Toulouse. Deux jours de musique tech-house et techno avec une dizaine d’artistes internationaux.

Âme Live (ci-dessus), Dixon, Ivoire, Jennifer Cardini et Marco Carola sont les musiciens attendus sur la scène principale jusqu’à minuit. (CC BY-NC-ND Rene Passet / Flickr)

Un festival de musique Open Air à Toulouse ? C’est le concept du Bricks Festival. Le samedi 11 et dimanche 12 juin, l’événement aux musiques tech-house et techno revient pour sa deuxième édition. Après deux années sans festival pour cause de Covid-19, le concept est de retour dans le parc de la Mounède à Toulouse tout au long du week-end.

La programmation du Bricks Festival

Pendant deux jours, une dizaine d’artistes internationaux se réunissent et partagent la scène dans le parc au sud-ouest de Toulouse. Dès 14h le samedi, les artistes vont s’enchaîner. Âme Live, Dixon, Ivoire, Jennifer Cardini et Marco Carola sont les musiciens attendus sur la scène principale jusqu’à minuit. Mais la soirée n’est pas encore terminée. L’événement prévoit un after à l’Urban Lab. Les organisateurs mettent en place une navette gratuite du parc à l’after.

Le dimanche, ce sont cinq nouveaux musiciens qui se succèderont sur la scène au parc de la Mounède. Adriatique, Invæker, Kölsch, Patrick Bäumel et Stephan Bodzin sont les artistes à l’affiche de cette deuxième journée du Bricks Festival. L’after du dimanche commencera dès 23h jusqu’à 5h du matin au même endroit que le premier soir. A noter qu’une deuxième scène s’ajoute à la principale. Elle est réservée aux meilleurs talents locaux. Plus d’informations et billetterie sur le site de l’événement.