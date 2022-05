« Boudu ! » L’application Waze prend l’accent toulousain

L’application mobile d’aide à la conduite Waze propose désormais une voix avec l’accent toulousain. Et sur le trajet, les usagers peuvent entendre des expressions du coin qui change l’expérience utilisateur.

L’application d’aide à la conduite Waze propose une voix avec l’accent toulousain. Crédit photo : licence pixabay – CC StockSnap

« Tu as les chocolatines ? Allé, c’est parti ! » Depuis ce mardi 31 mai, l’application d’aide à la conduite Waze propose de faire la route avec une voix à l’accent toulousain. Celle d’Antonin. Elle propose également la voix de Mireille avec un accent provençal, et celle de Biloute et son accent ch’ti.

« On aime tous manger chez Mamie, peu importe comment on l’appelle ! Provençal, Ch’ti ou Occitan… Choisissez l’accent qui vous plaît le plus pour conduire jusqu’à chez grand-mère ! », annonce l’application sur ses réseaux sociaux.

On aime tous manger chez Mamie, peu importe comment on l’appelle !

Provençal, Ch’ti ou Occitan… choisissez l’accent qui vous plaît le plus pour conduire jusqu’à chez grand-mère ! 👉 https://t.co/0YSdQ7GmQF pic.twitter.com/p87iMzABCb — Waze France (@Waze_France) May 31, 2022

Avant de lancer ces nouvelles voix, le service a fait appel à sa communauté en ligne. Les internautes ont pu choisir les nouveaux accents à travers des sondages sur Twitter durant le mois de décembre dernier. L’accent toulousain a ainsi été préféré à l’alsacien, au savoyard et au bourguignon.

🏆 ROUND 2 🏆

Quel ACCENT FRANÇAIS sera sélectionné pour être la prochaine voix de Waze ? 🗣 🇫🇷

C'est à vous de voter 👇 — Waze France (@Waze_France) December 29, 2021

Un accent toulousain et les expressions qui vont avec sur Waze

Au-delà de l’accent, l’application a choisi d’égrainer plusieurs expressions locales dans les différentes instructions données. Ainsi, au cours de leurs trajets, les utilisateurs peuvent entendre Antonin lancer « Tout est dans la malle ? Allez, c’est parti », « À m’en donné, faut y aller hein », ou encore « Accident devant nous, boudu ». Cela offre aux usagers une expérience d’utilisateur différente.

Pour activer l’accent toulousain sur Waze, il faut cliquer sur le symbole de haut-parleur, en bas à droite sur la page d’accueil de l’application, puis cliquer sur Voix Waze, et sélectionner “Français-Antonin”. L’accent toulousain peut aussi être activé en se rendant dans le menu Mon Waze, puis dans Paramètres > Voix et sons > Voix Waze et sélectionner “Français-Antonin”.