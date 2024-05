Bouchons à Toulouse : plusieurs accidents perturbent le trafic ce mercredi

Ce mercredi 29 mai, dès 6h50, un accident perturbe fortement le trafic au Sud de Toulouse, créant doucement des bouchons en direction de la Ville rose. Le Journal Toulousain fait le point sur les conditions de circulation de la matinée.

© Gala Jacquin

Nouvelle journée sur les routes de l’agglomération et la circulation s’annonce difficile. En effet, dès 6h50 ce mercredi matin, un accident s’est produit sur l’A61, perturbant ainsi le trafic en direction de Toulouse, créant doucement des bouchons. Cet incident vient s’ajouter aux perturbations habituelles. Le Journal Toulousain fait le point sur les conditions de circulation en direct avec Bison Futé.

9h : fin de l’accident et des bouchons sur l’A61

Peu avant 9h, l’accident s’est terminé sur l’A61, et les bouchons ont progressivement disparu en direction de Toulouse. Cependant, le trafic reste dense sur d’autres axes routiers de l’agglomération. Deux autres incidents sont toujours en cours sur la N124 et l’A64. Restez prudents.

8h : d’importants bouchons sur les routes de Toulouse

Il est 8h, Le Journal Toulousain fait le point sur les différents bouchons et accidents en cours sur les routes de Toulouse.

Accident sur la N124 entre Léguevin et Colomiers : 4 kilomètres de bouchons ;

N124 de Toulouse vers Colomiers : 1,2 kilomètre de bouchons ;

A620 de l’échangeur des Sesquières à celui des Sept Deniers : 1,1 kilomètre de bouchons ;

A620 de Montaudran à Bagatelle : 2,3 kilomètres de bouchons ;

A64 à Portet-sur-Garonne : 1 kilomètre de ralentissements ;

A62 de Croix Daurade à Sesquières : 3 kilomètres de ralentissements ;

Accident sur l’A61 : 5,5 kilomètres de bouchons de Donneville à Castanet-Tolosan.

7h30 : trafic dense sur la N124 après un accident

La circulation s’intensifie doucement sur les routes de la Ville rose. Si l’accident de l’A61 est toujours en cours avec un trafic dense et des bouchons de plus de 3 kilomètres en direction de Toulouse, un autre vient de se produire de l’autre côté de l’agglomération. Il est 7h30, Bison Futé indique qu’un deux-roues et un véhicule léger sont entrés en collision à hauteur de Colomiers en direction du périphérique toulousain.

Par ailleurs, les automobilistes sont également à l’arrêt sur l’A620 à la sortie de l’échangeur des Sesquières en direction du Sud de la Ville rose.

7h15 : un nouvel accident perturbe la circulation sur l’A64

Il va falloir prendre son mal en patience ce mercredi sur les routes de Toulouse. Vers 7h15, Bison Futé signale un deuxième accident survenu sur l’agglomération. Celui-ci vient de se produire sur l’A64 à hauteur de Portet-sur-Garonne. Un poids lourd serait concerné et serait actuellement arrêté sur une bretelle de l’échangeur en direction de la Ville rose.

7h10 : des bouchons entre Léguevin et Toulouse

Puis les conditions de circulation se dégradent à l’Ouest de Toulouse. Il est 7h10 et les bouchons se forment sur plus de 4 kilomètres entre Léguevin et Colomiers. Les automobilistes sont nombreux comme tous les matins à emprunter la N124 en direction de la Ville rose. Il va encore falloir être patients dans ce secteur.

6h50 : un accident perturbe le trafic sur l’A61

Il n’est pas encore 7h, lorsque Bison Futé signale un accident sur l’A61 en direction de Toulouse. Vers 6h50, trois véhicules légers sont entrés en collision à hauteur de Castanet-Tolosan, neutralisant deux voies : celle de gauche et celle du milieu. Rapidement, les automobilistes en provenance de Narbonne ont commencé à freiner dans le secteur, créant alors un ralentissement sur plus d’un kilomètre.