Bigflo et Oli nommés aux Victoires de la musique 2023

Bigflo et Oli font partie des artistes nommés aux Victoires de la musique 2023. Les deux frères sont cités dans deux catégories : “artiste masculin” et “création audiovisuelle” pour le clip “Coup de Vieux”.

Les Toulousains Bigflo et Oli sont nommés dans la catégorie “artiste masculin” et “création audiovisuelle” (CC BY-SA Selbymay / Wikimedia)

Après avoir obtenu un disque de platine pour leur quatrième album “Les autres c’est nous”, les rappeurs Toulousains sont en lice pour remporter de nouvelles récompenses. Bigflo et Oli se trouvent effectivement sur la liste officielle des nominations aux Victoires de la musique 2023. Cette dernière a été dévoilée ce lundi 9 janvier lors d’une conférence de presse.

Les deux frères sont précisément nommés dans deux catégories : celle de “l’artiste masculin”, face à Stromae et Ben Mazué, Grand Corps Malade et Gaël Faye, et de la meilleure “création audiovisuelle” pour le clip du titre en feat avec Julien Doré “Coup de Vieux”. Leur clip sera en concurrence avec celui de “Fils de Joie” de Stromae et celui de “La Quête” d’Orelsan.

Bigflo et Oli déjà sacrés lors des Victoires de la Musique

Pour rappel, Bigflo et Oli ont déjà été sacrés à plusieurs reprises lors des Victoires de la musique. Ils avaient effectivement remporté le prix dans la catégorie meilleure “chanson originale de l’année” pour leur titre “Dommage” en 2018, mais également dans les catégories “artiste interprète masculin” et “album de musiques urbaines” pour “La Vie de Rêve” en 2019.

Le duo de rappeurs toulousain va-t-il également se distinguer lors de la prochaine cérémonie des Victoires de la musique ? Réponse le vendredi 10 février prochain à 21h. Présentée par Laury Thilleman, la 38e cérémonie des Victoires de la musique aura lieu à La Seine Musicale à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). Elle sera diffusée en direct sur France 2 et France Inter.