Bigflo et Oli improvisent un concert gratuit sur le parvis du Stadium de Toulouse

Les rappeurs Bigflo et Oli tiendront un concert surprise et gratuit sur le parvis du Stadium de Toulouse mercredi 29 juin.

Bigflo et Oli dans Sacré Bordel. Crédit : DIGIZIK – Jérémie Levypon – Universal Music

Les frangins de Toulouse, Bigflo et Oli, sont en pleine campagne de promotion de leur nouvel album, “Les autres, c’est nous”. Le jour de son lancement, le 24 juin dernier, ils ont organisé un concert à l’AccorHotels Arena, Bercy, à Paris. Et après les vacances d’été, ils entameront une tournée dans une série de « petites villes », comme Agen le 29 octobre, Perpignan le 2 février, ou encore Nîmes le 4 février.

En attendant, ils enchaînent trois concerts improvisés et gratuits depuis un bus impérial. « On a pris un gros bus et on vient pour la sortie de l’album », lancent les rappeurs dans une storie sur Instagram. Mardi 28 juin, ils ont fait un premier show à Bordeaux, dont ils ont partagé des images montant notamment le tournage d’un prochain clip.

Bigflo et Oli font une série de trois concerts improvisés depuis un bus impérial. Crédit photo : capture d’écran Instagram @bigfloetoli

Bigflo et Oli seront ensuite en concert à Toulouse mercredi 29 juin sur le parvis du Stadium sur l’île du Ramier. « On aurait aimé le faire sur la place du Capitole, malheureusement, on a prévenu la mairie un peu trop tard. On nous a un peu empêché d’y aller. Mais nos amis du TFC nous prêtent le parvis du Stadium. Donc rendez-vous à 16h30 sur le parvis du Stadium », annonce Oli, dans une storie aux côtés de son frère.

La municipalité tient à préciser cependant que « le délai étant trop serré pour mettre le Capitole à disposition d’une telle manifestation », elle a trouvé une alternative sur le parvis du Stadium. Le lieu est donc « prêté par la collectivité, et non par le TFC ». Rendons à César…

La tournée express des frangins s’achèvera le jour suivant, jeudi 30 juin, à Marseille. Et comme à Bordeaux et à Toulouse, Bigflo et Oli annonceront le lieu exact de l’événement un peu à la dernière minute sur leurs réseaux sociaux.