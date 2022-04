Promenade, percussions, avions en papier et spectacle musical… 4 idées de sorties à Toulouse pour ce week-end

Se balader tout en découvrant la biodiversité régionale, vibrer au son des bidons des Tambours du Bronx, assister à une compétition de lancer d’avions en papier ou découvrir l’histoire d’une femme légendaire… Voici une sélection de sorties et activités à faire ce week-end à Toulouse.

Recenser la faune et la flore urbaine

La biodiversité urbaine occitane est à l’honneur ce week-end. © Nailloux en transition

Vous désirez en savoir plus sur la faune et la flore de la Haute-Garonne ? Dans le cadre de l’événement “City Nature Challenge”, l’association “Nailloux en transition” organise une balade botanique gratuite à Nailloux, à 30 minutes au Sud de Toulouse. L’excursion partira de l’église Saint-Martin, et suivra la coulée verte du Martigat jusqu’au lac de la Thésauque.

Grâce à l’application “iNaturalist”, disponible sur smartphone, les naturalistes amateurs vont pouvoir recenser les plantes et animaux présents en milieu urbain. L’objectif de cette manifestation est d’accumuler un maximum d’informations sur la biodiversité urbaine à des fins scientifiques. Ce projet, lancé il y a plusieurs années par les chercheurs du musée d’Histoire Naturelle de Los Angeles, arrive pour la première fois en France, avec le soutien du muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse. Une bonne occasion de découvrir la biodiversité qui nous entoure et participer à son recensement.

Infos pratiques : samedi 30 avril de 14h à 16h. Gratuit, sans inscription et ouvert à tous. Rendez-vous devant l’église Saint-Martin de Nailloux.

Vibrer au son des tambours

Les Tambours du Bronx font vibrer le public depuis plus de 30 ans. Wikimédia Commons/CC Pozzi

Les bidons des Tambours du Bronx viennent enflammer Toulouse ce week-end. Le mythique groupe de percussionnistes va prendre le contrôle du Métronum samedi 30 avril avec “WOMP” (Weapons of Mass Percussions), leur spectacle version métal. Un concert originellement prévu le 6 février 2021, mais qui avait été annulé à cause de la crise sanitaire. Créés dans la Nièvre en 1987, les Tambours du Bronx n’ont cessé de se réinventer afin de proposer au public le meilleur spectacle possible sur scène, plus particulièrement depuis 2018 et l’intégration de trois nouveaux membres. Le groupe a écumé quelques-unes des plus grandes scènes du monde, tel que le Rock in Rio (Brésil), le Wacken Open Air (Allemagne), le Sziget Festival (Hongrie), le Stade de France, ou encore le Champ de Mars en 2000, où ils ont introduit Johnny Hallyday pour le centenaire de la Tour Eiffel. Une expérience scénique qui se ressent pour le public, qui va pouvoir profiter d’un show et d’une expérience unique.

Infos pratiques : samedi 30 avril à 19h au Métronum, 2, rond-point Madame de Mondonville à Toulouse. Infos et billetterie ici.

Assister à des décollages d’avions en papier

Les concurrents doivent lancer un avion en papier aussi loin que possible. © Red Bull Paper Wings

Qui n’a jamais plié une feuille pour en faire un avion en papier et essayé de le faire voler le plus loin possible ? Cette activité a sa compétition depuis 2006, le Red Bull Paper Wings. Réservé aux étudiants, ce championnat de lancer d’avion en papier implique cette année 490 universités et 50 000 étudiants à travers 62 pays. En France, 3 200 participants se sont confrontés lors de 30 épreuves de qualification, et la finale nationale entre les 60 meilleurs se déroule samedi 30 avril à l’Aerosocopia de Blagnac. En jeu, la possibilité pour les deux vainqueurs de représenter la France lors de la grande finale internationale qui aura lieu du 12 au 14 mai en Autriche. Un événement aussi bien compétitif que convivial.

Infos pratiques : samedi 30 avril à partir de 19h30 à l’Aeroscopia, 1 allée Andre Turcat à Blagnac. Accès gratuit pour le public, ouvert sur billetterie.

Découvrir en musique une histoire de famille

Dans ce spectacle, Rachel Bulgarelli raconte en musique son histoire de famille. © Il Mio Sole

Le Théâtre du Pavé accueille ce week-end à Toulouse un spectacle musical et poétique. “Il Mio Sole” raconte l’histoire de Léa, une jeune Parisienne qui retrouve son grand-père italien, Luciano, la veille de ses vacances. Un spectacle biographique, écrit, mis en scène et interprété par Rachel Bulgarelli, qui relate l’histoire de son grand-père. Que cela soit par la voix ou le violoncelle, elle retrace la vie d’un immigré italien en France, ainsi que l’amour entre une petite-fille désormais adulte et son grand-père. Accompagnée à la guitare par Jeff Guilloux, Rachel Bulgarelli livre des instants de vie intimes et romancés au public toulousain.

Infos pratiques : vendredi 29 et samedi 30 avril à 20h30 au Théâtre du Pavé, 34 rue Maran à Toulouse. Réservation au 05 62 26 43 66 ou sur le site de la salle.

Elioth Salmon