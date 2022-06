Avec ses pâtes fraîches, La Nonna Lina apporte l’Italie au MIN de Toulouse

L’épicerie italienne, La Nonna Lina, vient de s’installer au MIN à Toulouse. Ouverte en 2020, cette boutique confectionne des pâtes fraîches aux recettes originales.

Un air d’Italie souffle depuis quelques jours au MIN à Toulouse. La Nonna Lina a en effet posé ses bagages au marché d’intérêt national le 14 juin dernier. Ouverte en mai 2020 par Katia Garrouste et sa filleule Mathilde, cette épicerie italienne familiale disposait jusqu’à présent d’une boutique rue Victor-Hugo. Mais les deux Toulousaines avaient besoin de davantage de place.

« Rapidement, la boutique est devenue trop petite dans sa partie laboratoire », indique Katia Garrouste, ancienne vigneronne à Fronton. En plus de vendre des produits italiens, La Nonna Lina confectionne en effet des pâtes, gnocchis et raviolis farcis. « Ils sont réalisés avec des produits locaux. Nous travaillons avec le Moulin Maury à Revel pour la farine et avec un agriculteur du Tarn pour les œufs », précise la co-gérante.

Cette épicerie italienne à Toulouse devait s’agrandir face à la demande

Les deux Toulousaines, rejointes en 2021 par Théo le fils de Katia Garrouste, vendent aussi leurs pâtes fraîches aux professionnels. « Nous travaillons beaucoup avec les restaurants et guinguettes comme le Canaille Club et la Pétanque des Copains. Nous réalisons pour eux des recettes exclusives », souligne l’ancienne vigneronne. Les particuliers ne sont pas en reste. La Nonna Lina leur propose aussi des originalités.

« Nous faisons des raviolis au cassoulet notamment », informe Katia Garrouste. L’épicerie italienne semble en tout cas avoir trouvé la recette du succès. Mais elle devait s’agrandir pour suivre la demande. « Nous sommes alors partis en quête d’un laboratoire », se souvient la Toulousaine. C’est une rencontre avec la directrice générale du MIN qui leur ouvrira les portes du “ventre de Toulouse”.

La Nonna Lina veut doubler son chiffre d’affaires avec cette arrivée au MIN

« Maguelone Pontier, nous a proposé un local de 400 m2. Mais c’était trop grand pour nous. Elle nous a alors dit que la société Carniato cherchait à s’implanter depuis des années sur Toulouse », raconte la co-gérante. Katia Garrouste a donc pris contact avec le spécialiste de la distribution de vins et de produits alimentaires italiens pour les professionnels et signé un contrat avec.

La Nonna Lina est ainsi également grossiste. « Quand on va chez un client professionnel, nous pouvons désormais lui proposer une offre complète : charcuterie, pain, fromage… », détaille l’ancienne vigneronne. Avec cette installation au marché d’intérêt national, l’ambition de Katia Garrouste monte d’un cran. «Notre objectif est de doubler notre chiffre d’affaires dans l’année», révèle la co-gérante de La Nonna Lina.

Des nouveautés prévues à La Nonna Lina pour la rentrée de septembre

Pour y parvenir, les deux Toulousaines vont notamment lancer une gamme de pâtes fraîches bio au mois de septembre. Elles comptent aussi travailler avec davantage de professionnels. Les opportunités ne manquent pas. « Il y a un important marché à développer avec la restauration collective et les épiceries vrac. Nous sommes également approchés par des petits supermarchés du centre-ville », rapporte Katia Garrouste.

La Nonna Lina fournit d’ailleurs déjà ses pâtes au magasin Ferme Attitude. Face à la fermeture des restaurants en 2020 à cause de l’épidémie, elle avait dû se tourner vers de nouveaux clients. La crise sanitaire n’a pour autant pas empêché cette boutique familiale, nommée en hommage à la mère de Katia (Lina) et grand-mère (Nonna) de Mathilde, de se faire une place dans la ville rose.

Héloïse Thépaut