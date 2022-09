L’avant-match TFC-Reims : «On savait que cette saison serait difficile», déclare Philippe Montanier

Le TFC reçoit Reims au Stadium de Toulouse, ce dimanche 11 septembre 2022, à 15h. Dans une série difficile, les Toulousains espèrent renouer avec la victoire devant leurs supporters, lors de la 7e journée de Ligue 1.

Depuis le début de la saison, les Violets n’ont pas encore gagné au Stadium. Crédit photo : Laurie Laberinto (Wikimedia commons) / CC BY-SA.

L’heure de renouer avec la victoire et un public en liesse ? C’est ce qu’espère le TFC en recevant au Stadium, ce dimanche 11 septembre à 15h pour la 7e journée de Ligue 1, le Stade de Reims. Avec une victoire, un nul, et trois défaites consécutives en cinq matchs, les Violets ont l’occasion de reprendre du poil de la bête contre des Rémois qui, eux aussi, patinent. Avec une victoire, une défaite et trois nuls sur leurs cinq derniers matchs, le Stade de Reims occupe actuellement la 14e place du classement, soit une de plus que le TFC.

« On savait que cette saison serait difficile. On est plutôt prêts à encaisser ce genre de coups, à tirer des enseignements des derniers matchs et à se projeter sur les prochains matchs. Ca n’a pas entamé la confiance de nos joueurs, conscients des difficultés mais aussi conscients de nos forces. Il y a eu des bonnes choses et il faut s’appuyer dessus pour rebondir. (…) On aimerait offrir une victoire au Stadium à nos supporters, ça nous tient à cœur. » a déclaré Philippe Montanier, l’entraîneur toulousain, le vendredi 9 septembre en conférence de presse.

Quel effectif pour ce TFC-Reims ?

Pour affronter Reims, le TFC ne pourra pas compter sur son cadre Ratao, blessé face à Clermont, pour environ quatre semaines. La nouvelle recrue grecque Tsingaras ne sera à priori pas disponible non plus. Mais rien de grave, une petite entorse à l’entraînement le rend simplement incertain pour le match.

Pour remplacer Ratao, Philippe Montanier mise sur son autre nouveau joueur, Birmancevic. Le coach le décrit comme un footballeur « dynamique, véloce » mais « le plus dur pour lui c’est de trouver la connexion avec les autres et de vite intégrer nos principes offensifs : le bémol sur son intégration, c’est le temps ».

Même son de cloche du milieu de terrain star du TFC, Branco van den Boomen, lui aussi présent en point presse avant le match face à Reims. « Il est très technique, intelligent, mais on doit prendre le temps de créer les connexions. C’est beaucoup de travail, d’entraînements. » y a-t-il déclaré.