L’autoroute Toulouse-Castres est en route, malgré l’opposition

La concession de l’autoroute entre Toulouse et Castres est validée. Elle a été publiée au Journal officiel mardi 19 avril en dépit de l’opposition au projet.

Photo d’illustration : la circulation sur le périphérique de Toulouse. Crédit photo : Bryan Faham/JT

Le décret validant la concession de l’autoroute entre Toulouse et Castres est publié au Journal officiel du mardi 19 avril. Le Premier ministre, Jean Castex, en a informé le président du conseil départemental du Tarn, Christophe Ramond, durant le week-end.

Une mise en service attendue en 2025

Ce dernier estime qu’ « il s’agit d’une nouvelle étape importante dans l’avancée d’un projet espéré et défendu depuis 30 ans. Cette infrastructure est vitale pour le désenclavement du sud du Tarn. Les mobilités numériques, routières, mais aussi alternatives sont primordiales pour le développement de notre département. Les travaux devraient s’engager en 2023 avec une mise en service de l’ouvrage en 2025. »

Durant un déplacement dans le Tarn, le 25 septembre dernier, le Premier ministre a annoncé le nom du concessionnaire de la future autoroute entre Toulouse et Castres : le groupe Nouvelles générations d’entrepreneurs (NGE). Ce dernier sera également à la manœuvre pour la construction de l’infrastructure. Dans un communiqué, l’entreprise promet que « pour mener à bien ce projet déclaré d’utilité publique en juillet 2018, NGE s’appuiera sur les entreprises régionales et créera près de mille emplois locaux. »

L’opposition à l’autoroute entre Toulouse et Castres

Il convient de rappeler que le projet d’autoroute entre Toulouse et Castres connaît une vive opposition. Il y a un an, les opposants ont formé une chaîne humaine le long de la RN 126, à l’emplacement du trajet autoroutier. L’objectif était d’établir un « péage symbolique » sur la route de Teulat.

Plus récemment, les opposants à la construction de l’autoroute A69 entre Toulouse et Castres détournent avec humour la bande-annonce du film diffusé sur Netfilx “Don’t Look Up” pour interpeller les dirigeants et marquer une nouvelle fois leur désaccord.

Pour rappel, avec cette nouvelle infrastructure, Castre devrait être à 45 minutes de Toulouse contre 1h20 actuellement.