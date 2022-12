“Au Bord de l’Assiette” : les recettes du TikTokeur pour le repas de Noël

À l’approche du réveillon, le TikTokeur “Au Bord de l’Assiette” nous livre ses recettes pour un repas de Noël abordable et chic. Au menu : confit d’oignons, farce aux champignons et à la pomme, pommes duchesse et pavlova.

Le TikTokeur Florian de Roany, alias “Au Bord de l’Assiette” © Laurent Moynat

Noël approche à grands pas. Certains ont peut-être déjà élaboré le repas qui saura ravir les papilles de leurs invités. Ce n’est toutefois assurément pas le cas de tout le monde. Imaginer un repas de l’entrée au dessert pour un certain nombre de convives n’est pas toujours évident. D’autant que l’inflation s’invite au menu des fêtes cette année…

Mais pas de panique ! Le Journal Toulousain a fait appel à Florian de Roany, alias “Au Bord de l’Assiette”, pour vous aider. Le TikTokeur, qui vient de sortir son premier livre de cuisine aux éditions Solar, vous dévoile ses recettes pour réaliser un repas de Noël à la fois abordable et gourmand. De quoi régaler son entourage sans casser sa tirelire.

Le TikTokeur “Au Bord de l’Assiette” adepte du fait maison

Mais pour cela, il va falloir mettre la main à la pâte. « En cuisinant, il est possible de faire des choses sympa tout en réduisant les coûts », souligne Florian de Roany qui a travaillé dans la restauration avant de se lancer dans la création de contenus sur les réseaux sociaux en 2020. Le TikTokeur, Toulousain depuis un an, est en effet un adepte du fait maison.

Dans ses vidéos sur TikTok, Youtube, Facebook et Instagram, il montre ainsi comment faire du yaourt, du pain, des nuggets de fromage, du ketchup mais également du beurre et du vin pétillant. Le tout facilement et avec peu d’ingrédients. Florian de Roany vous propose donc aussi de miser sur le fait maison pour les fêtes de fin d’année.

Les recettes pour le repas de Noël du TikTokeur toulousain

Un confit d’oignons pour accompagner le foie gras ou le fromage

– un kilo d’oignons doux des Cévennes

– un peu de vin blanc

– une pincée de sel

On épluche les oignons et on les émince. On les fait ensuite réduire à feu doux avec un peu de beurre ou d’huile d’olive. Puis, on ajoute un peu d’eau, de vin blanc et le sel, et on fait cuire les oignons jusqu’à ce qu’ils soient confits.

Une farce aux champignons et à la pomme

– 400 gr de champignons de Paris

– 2 pommes Chantecler ou golden

– quelques châtaignes

On fait réduire les champignons à la poêle pendant une quinzaine de minutes à feu moyen, on ajoute ensuite des quartiers de pommes pelés. On fait cuire le tout pendant cinq minutes. Puis, on mixe le tout avec des châtaignes, de la chapelure ou du pain sec.

Des pommes dauphines pour accompagner la volaille

– 600 gr de pommes de terre à chair ferme

– 100 gr de farine

On épluche les pommes de terre et on les fait cuire dans de l’eau ou à la vapeur. Un fois cuites, les écraser, puis les mélanger avec trois œufs entiers, la farine et du sel jusqu’à obtenir une pâte. On dépose ensuite cuillère par cuillère la pâte dans de l’huile de friture à 180°C.

Une pavlova en dessert

Pour la meringue française :

– 60 g de blanc d’œuf

– 120 g de sucre

– le jus d’un demi citron

On monte les blancs en neige en incorporant le sucre petit à petit, puis le jus de citron. On dépose le tout sur une plaque de cuisson puis on fait cuire 1h à 160°C.

Pour le coulis de fruit rouge :

– 500 gr de framboises surgelées

– 200 gr de sucre

– 20 cl d’eau

On porte l’eau et le sucre à ébullition, puis on ajoute les framboises et on les écrase avec une cuillère. On passe ensuite le mélange au tamis pour enlever les pépins.

Pour la crème chantilly :

– 50 cl de crème liquide entière

– 60 g de sucre glace

On fouette la crème liquide et le sucre glace jusqu’à obtenir une chantilly.

On dispose ensuite la crème chantilly sur la meringue puis le coulis de fruit rouge pour obtenir sa pavlova.